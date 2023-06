A- A+

twitter Ato falho: ministro de Lula elogia Haddad no Twitter e responde a própria publicação Paulo Teixeira disse que o ministro da Fazenda é um homem de sorte, mas cometeu deslize ao concordar consigo mesmo: 'Verdade! Quanta competência do Haddad'

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, cometeu um deslize na noite desta sexta-feira ao utilizar suas redes sociais. No Twitter, o integrante do primeiro escalão do governo Lula (PT) dedicou uma postagem para defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em seguida, Teixeira respondeu o próprio tuite.

'O Sistema é f***': Deltan Dallagnol narra últimos momentos e cita Tropa de Elite após perder o mandato

Na publicação original, o ministro escreveu que Haddad é "um homem de sorte" pelos seus feitos recentes no governo. De acordo com Paulo Teixeira, bastou ele assumir a pasta da Fazenda para que os preços da picanha e da gasolina abaixassem. O titular do Desenvolvimento Agrário ainda brincou com o fato do petista ter o mesmo sobrenome da tenista Bia Haddad, que fez história nesta semana ao chegar na semifinal de Roland Garros. "Viva os Haddads", disse.

Em seguida, sua conta oficial respondeu o post : "Verdade! Quanta competência do Haddad".

Confira tweet:

Esse @Haddad_Fernando é um homem de sorte. Bastou ele entrar, baixou o preço da picanha, da gasolina, do dólar, as ações na bolsa subiram e uma moça chamada Bia Haddad está ganhando todas nos torneios de tênis do mundo. Viva os Haddads! — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) June 10, 2023

Apesar de ter cometido um deslize, o comentário de Teixeira ocorre em meio às críticas que Haddad tem recebido. A própria presidente do PT Gleisi Hoffmann chegou a criticar o projeto do novo arcabouço fiscal. Em reunião no diretório do partido, a deputada afirmou que o texto aprovado pela Câmara ameaça inibir o crescimento econômico do país.

Veja também

BRASIL "O Sistema é f*": Deltan Dallagnol narra últimos momentos e cita Tropa de Elite após perder mandato