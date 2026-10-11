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Eleições 2026 Ato em apoio a Lula reúne milhares de pessoas no Recife Manifestação reuniu estudantes, trabalhadores e movimentos sociais

Um ato em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu estudantes, movimentos sociais, trabalhadores da cultura e lideranças políticas no Recife, neste domingo (11).

A concentração ocorreu no Parque 13 de Maio, localizado no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana.

A mobilização teve como objetivo apoiar o atual presidente na campanha pela reeleição no segundo turno. O pleito ocorrerá no 25 deste mês.

Nos cartazes e discursos, os manifestantes cobraram a aprovação do fim da Escala 6x1, que entrará em votação nesta quarta-feira (14).

Outras pautas em destaque no ato foram a defesa da soberania nacional e críticas ao projeto econômico de Flávio Bolsonaro.

Veja imagens do ato:



Ato pró-Lula no Recife. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Ato pró-Lula no Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco



Ato

Durante o ato, o coordenador da campanha de Lula em Pernambuco no 2º turno, o deputado federal reeleito Carlos Veras (PT), classificou a manifestação como a "virada" do presidente na disputa ao pleito nacional.

"A grande virada começou com a nossa juventude, com o movimento estudantil. Estamos vendo em todas as cidades. As ruas e avenidas lotadas. Não adianta cancelar o exército de Janones. O exército está na rua. Nós vamos multiplicar nas redes sociais. Não adianta querer retirar os posts do presidente Lula falando a verdade sobre os atos crimes do Flávio Bolsonaro. O povo está nas ruas para não deixar eles voltarem a destruir tudo o que destruíram", disse.

O senador reeleito Humberto Costa (PT) destacou a importância do ato e afirmou que a manifestação deve contribuir na votação do Senado sobre o fim da escala 6x1, prevista para esta quarta-feira (14).

"O ato é muito importante, muita gente jovem, movimento estudantil em peso. Nós temos, no meio desse processo da eleição, uma votação muito importante no senado, que é exatamente o da escala 6x1. E eu tenho certeza que se houver uma grande pressão por parte do povo trabalhador, de todo mundo, nós vamos aprovar a (redução da) escala e isso vai ser importante para essa virada também", avaliou.

O deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL), que passou a integrar a campanha do presidente Lula no segundo turno, comentou sobre a importância da militância digital e presencial nas ruas.

"É fundamental ocupar as redes e as ruas com cada vez mais força. É uma eleição que é totalmente possível a virada. Em Pernambuco, a gente batalha para subir a votação do presidente Lula em até 80% dos votos válidos, dando uma contribuição para a virada a partir do nosso estado", iniciou.

Jones Manoel (PSOL) também afirmou que, caso eleito, o candidato Flávio Bolsonaro vai tratar Pernambuco "com discriminação".

"Não vão vir investimentos federais para o estado e bens públicos importantes como a refinaria Abreu e Lima pode ser privatizada. Então é indispensável que todo o povo trabalhador de Pernambuco se mobilize para garantir a reeleição do presidente Lula", completou o deputado federal eleito.

Cobrança

Os manifestantes no ato pró-Lula e as lideranças políticas presentes cobraram um posicionamento da governadora reeleita, Raquel Lyra (PSD), no segundo turno.

A deputada estadual reeleita Dani Portela (PT) comentou que não existe neutralidade na política.

"A governadora Raquel Lyra precisa ser cobrada do seu papel histórico. É preciso sair do muro, é preciso defender Pernambuco. E quem defende Pernambuco está com Lula, com a soberania e a democracia", disse.

Dani Portela foi acompanhada por Carlos Vera, que apontou que a reeleição de Lula seria melhor para Pernambuco.

"Raquel sabe que com Lula é muito melhor. A gente já teve essa experiência negativa de ter um presidente sem que fosse o presidente Lula e Pernambuco pagou caro porque sofreu e foi excluído. A governadora deveria defender o povo pernambucano. Eu acredito e vou continuar cobrando que ela deveria se posicionar e orientar o povo pernambucano a qual ela vai governar que o melhor para Pernambuco é Lula presidente”.



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