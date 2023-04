A- A+

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS Atos golpistas: saiba por quais crimes os acusados podem responder no STF Votação dos ministros vai decidir se 100 pessoas denunciadas se tornarão rés

O Supremo Tribunal Federal começou a realizar, nesta terça-feira (18), a votação que decidirá se 100 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República em razão da participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília, se tornaram rés. Moraes foi o primeiro a votar por ser o relator dos inquéritos envolvendo os ataques antidemocráticos. Caso a maioria dos ministros adote o mesmo entendimento que ele, as ações penais serão abertas e as pessoas poderão responder por uma série de crimes, como golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado.

Veja abaixo os crimes que foram citados pela PGR:

Associação criminosa armada

Tentativa de abolir, com grave ameaça ou violência, o Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima

Deterioração de patrimônio tombado

Moraes apresentou um voto para cada uma das cem pessoas denunciadas, todas presas. A apreciação sobre a manutenção ou não das prisões será feita em outro momento.

Caso as denúncias sejam aceitas, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer.

De 8 de janeiro até hoje, a PGR já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos.

Na semana passada, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, afirmou que a próxima leva de denúncias já deve ser colocada para julgamento na sequência destas primeiras 100.

