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INVESTIGAÇÃO Atuação de Flávio e custos de Eduardo nos EUA: as perguntas que a PF lista no caso Dark Horse Questões constam de representação enviada ao ministro do STF André Mendonça; inquérito específico sobre o filme ainda continua em sigilo

Uma representação da Polícia Federal elencou cinco perguntas que os investigadores buscam esclarecer no inquérito aberto sobre o financiamento do filme Dark Horse. O documento foi enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que decidiu abrir uma investigação para apurar os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. O início da apuração teve o aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A decisão foi tomada em julho e veio a público agora com a queda do sigilo de parte das investigações sobre o Master. O inquérito que trata diretamente de Flávio segue sob segredo, mas o despacho determinado a apuração aparece no inquérito principal do caso Master.

A PF busca elucidar:

O "papel efetivamente exercido" pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-SP), ex-deputado Eduardo (PL-SP) Bolsonaro, deputado Mário Frias (PL-SP) e outras cinco pessoas envolvidas nos repasses do banqueiro Daniel Vorcaro para o longa;

A “origem dos recursos" destinados ao financiamento do filme. Os investigadores querem saber da onde o dono do Master tirou o dinheiro para investir no filme em um momento em que o banco já passava por sérias dificuldades financeiras;

A “razão da utilização" da Entre Investimentos como "intermediária dos pagamentos" do filme. A empresa foi utilizada para encaminhar os valores do Brasil aos Estados Unidos. O dono da companhia, Freixo Junior, fechou recentemente delação premiada com a PGR e deve indicar o caminho do dinheiro.





A "função desempenhada" pelo fundo Heavengate, sediado no Texas e controlado por um advogado que já atuou por Eduardo Bolsonaro. Os investigadores apontaram que o fundo foi criado para tocar um empreendimento imobiliário chamado Havengate, estava inerte desde 2020 e foi reativado para receber recursos do filme.

"Os beneficiários finais dos valores remetidos ao exterior"; a PF tem uma hipótese de que os repasses de Vorcaro podem ter sido usados para custear a estadia de Eduardo nos Estados Unidos e a sua articulação junto à Casa Branca para conseguir sanções contra o poder judiciário brasileiro.

Menção a Flávio

Na mesma representação, a PF afirmou que o senador não foi um mero "terceiro", mas um "interlocutor direto" de Daniel Vorcaro na negociação sobre o financiamento do filme Dark Horse.

"Tais elementos indicam que o Senador Flávio Nantes Bolsonaro não aparece apenas como terceiro mencionado em comunicações de outras pessoas, mas como interlocutor direto de Daniel Vorcaro em tratativas relacionadas ao financiamento da produção, inclusive com cobranças de pagamentos, reuniões presenciais e acompanhamento do andamento das gravações", diz o texto anexado nos autos do caso Master, cujo sigilo foi retirado na noite desta quinta-feira.

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