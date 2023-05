A- A+

Michelle Bolsonaro Áudios revelam preocupação de Mauro Cid e indicam gastos de Michelle Bolsonaro em dinheiro vivo Reportagem do UOL traz mais evidências sobre investigação que apura se ex-ajudante de Bolsonaro operava "caixa paralelo". Temor era de que caso fosse comparado ao do senador Flávio

Conversas interceptadas pela Polícia Federal (PF) revelam trocas de mensagens realizadas entre o ex-Ajudante de Ordens da Presidência de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e duas assessoras de Michelle, que revelam a existência de uma orientação para o pagamento em dinheiro em espécie das despesas da ex-primeira-dama. De acordo com a transcrição dos áudios de WhatsApp que constam na intercepção e foram obtidos pelo portal UOL, Cid demonstrava preocupação de que a ação fosse caracterizada como um esquema de rachadinha, por falta de comprovação de recursos. O ex-ajudante foi preso na semana passada por suspeitas de fraude em cartões de vacinação.

De acordo com UOL, a PF analisou as transações financeiras de Mauro Cid e chegou a indícios de um esquema de desvios públicos para pagar as despesas de Michelle Bolsonaro. Em janeiro, reportagem do portal Metrópoles apontavam o ex-ajudante como o responsável por pagar as contas do clã presidencial em dinheiro vivo, e a tentativa de apurar se Cid operava uma espécie de “caixa paralelo” por meio de saques de recursos dos cartões corporativos. À época, o esquema foi é negado por Bolsonaro.

Agora as conversas interceptadas demonstram o alerta de Cid do caso ser alvo de investigação por sua semelhança com um esquema de rachadinha, e compara com o caso do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em resposta à publicação, o ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fabio Wajngarten, disse em publicação nas redes que “não há nada de ilegal nas transações efetuadas“.

A investigação apurou que Michelle usava um cartão de crédito vinculado à conta de Rosimary Cardoso Cordeiro, à época assessora parlamentar no Senado e amiga de longa data da ex-primeira-dama — ambas trabalharam como assessoras de deputados na Câmara. Cid pagava a fatura do cartão em dinheiro vivo, em uma agência do Banco do Brasil dentro do Palácio do Planalto.

Nos áudios, duas assessoras de Michelle, Cintia Borba Nogueira e Giselle dos Santos Carneiro da Silva, conversam com Cid sobre as irregularidades no pagamento das despesas de Michelle.

