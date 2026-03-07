A- A+

Política Augusto Coutinho, novo líder do Republicanos, no podcast da próxima terça (10) O deputado federal pernambucano será o entrevistado da próxima semana no "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O deputado pernambucano Augusto Coutinho, que assumiu, há pouco, a liderança do Republicanos na Câmara dos Deputados, é o meu convidado para o meu podcast "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco e transmissão para 165 emissoras do Nordeste, da próxima terça-feira (10). Ele vai falar da pauta desafiadora de liderar mais de 40 deputados, a posição do partido em relação à sucessão presidencial, os escândalos, entre eles do INSS e Banco Master. Coutinho é também relator do projeto que regulamenta os aplicativos no país.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 152/2025 regula os serviços de transporte e entrega por plataformas digitais, caracterizando-os como empresas tradicionais de transporte. A proposta visa estabelecer direitos e obrigações para trabalhadores autônomos, definindo regras para a relação trabalhista sem criar, a princípio, vínculo empregatício formal. O projeto, no entanto, tem gerado preocupações como a redução dos ganhos dos trabalhadores, além da limitação da autonomia dos motoristas.

Augusto Coutinho disputou sua primeira eleição para vereador do Recife pelo Partido da Frente Liberal (PFL), sendo eleito para dois mandatos consecutivos, em 1992 e 1996. Em 1998, foi eleito deputado estadual de Pernambuco com 34.651 votos, reelegendo-se em 2002, com 44.760, e em 2006, com 56.813, sempre entre os mais votados. Em 2010, foi eleito deputado federal por Pernambuco com 70.096 votos, assumindo o mandato em fevereiro de 2011. Em 2014, obteve 67.918 votos, ficando na primeira suplência da coligação e assumindo o mandato em fevereiro de 2015, após a nomeação de Danilo Cabral para a Secretaria de Planejamento de Pernambuco pelo então governador Paulo Câmara. Em 2018, voltou a ser eleito deputado federal por Pernambuco para o mandato 2019–2022.

O ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

Veja também