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eleições 2026 Augusto Cury anuncia pré-candidatura à Presidência pelo Avante Psiquiatra conhecido por livros de autoajuda disse que projeto é '100% baseado em projetos e 0% de ataques pessoais'

O psiquiatra e escritor Augusto Cury se filiou ao Avante e se colocou como pré-candidato à Presidência da República. O anúncio foi feito por ele nas redes neste domingo, em uma postagem ao lado do presidente nacional do partido, o deputado federal Luís Tibé (MG).

Na publicação, o autor afirmou que conversou com dirigentes de outros partidos, como Gilberto Kassab, do PSD, os deputados federais Aécio Neves, do PSDB, Marcos Pereira, do Republicanos, Renata Abreu e pastor Everaldo, do Podemos, além do ex-presidente Michel Temer, do MDB.

Cury também disse que conversou com o deputado federal Marcel Van Hattem, do Novo, e com Suêd Haidar, presidente nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB).

"Tive diálogos ricos e inteligentes com todos eles e, como sempre, sigo sendo um colecionador de bons amigos", afirmou na publicação. No post, também disse que tem como objetivo "contribuir para a construção do Brasil dos sonhos". "Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais", acrescentou na legenda da publicação.

No vídeo de anúncio, também afirmou que tem como proposta a criação de 10 mil clubes de empreendedorismo no país, além da qualificação de policiais e de programas para a redução da insegurança alimentar. Na gravação, também defendeu uma "reengenharia das escolas", classificou os professores como "cozinheiros do conhecimento" e criticou a "radicalização agressiva".

Conhecido pelos livros de autoajuda, Cury vinha sinalizando a disposição para concorrer ao Planalto nas últimas semanas, mesmo sem estar antes filiado a nenhum partido.

Durante uma coletiva de imprensa no mês passado, afirmou que tem uma "trajetória como construtor de conhecimento, com livros publicados em 90 países". Na ocasião, também enviou um abraço ao presidente Lula (PT), ao senador Flávio Bolsonaro (PL), aos governadores de Minas, Romeu Zema (Novo), de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), outros pré-candidatos ao Planalto.

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