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eleições 2026 Augusto Cury (Avante) vota em Colina, interior de São Paulo Candidato reforçou à imprensa que o momento político do País coloca o brasileiro em estado de alerta e ansiedade pelo futuro

O candidato à disputa presidencial Augusto Cury (Avante), votou há pouco na cidade de Colina, no interior de São Paulo, por volta das 11h deste domingo, 4. O escritor participa da corrida pelo Palácio do Planalto em chapa com Júlio Delgado, seu colega de partido.

O candidato reforçou à imprensa que o momento político do País coloca o brasileiro em estado de alerta e ansiedade pelo futuro. Cury disse que a expectativa em relação à apuração é que haja uma surpresa positiva para sua chapa.

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