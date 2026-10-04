eleições 2026
Augusto Cury (Avante) vota em Colina, interior de São Paulo
Candidato reforçou à imprensa que o momento político do País coloca o brasileiro em estado de alerta e ansiedade pelo futuro
Augusto Cury disse que a expectativa em relação à apuração é que haja uma surpresa positiva para sua chapa. - Foto: Augusto Cury/Divulgação
O candidato à disputa presidencial Augusto Cury (Avante), votou há pouco na cidade de Colina, no interior de São Paulo, por volta das 11h deste domingo, 4. O escritor participa da corrida pelo Palácio do Planalto em chapa com Júlio Delgado, seu colega de partido.
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O candidato reforçou à imprensa que o momento político do País coloca o brasileiro em estado de alerta e ansiedade pelo futuro. Cury disse que a expectativa em relação à apuração é que haja uma surpresa positiva para sua chapa.