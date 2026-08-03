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eleições 2026 Augusto Cury é oficializado pelo Avante como candidato à Presidência Psiquiatra conhecido por livros de autoajuda disse que projeto é "100% baseado em projetos e 0% em ataques pessoais"

O psiquiatra e escritor Augusto Cury, lançou nesta segunda-feira (03) sua candidatura à Presidência da República durante a convenção nacional do Avante, em São Paulo.

O evento aconteceu no Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Cury afirmou que propôs a Romeu Zema (Novo) uma chapa única nas eleições de 2026, mas que não houve interesse do candidato mineiro.

— A conversa com o Romeu Zema, uma pessoa que eu admiro e que também é leitor dos meus livros e que tive outras conversas no passado, foi muito boa, profícua, generosa. E nós conversamos da possibilidade de fazermos uma chapa única. Mas, infelizmente, parece que não evoluiu (...) Mas poderia ser uma possibilidade inteligente, onde o Brasil poderia ganhar mais, porque são dois homens que são gestores, que não dependem da política, desenvolveram uma trajetória fora de Brasília, e acho que poderíamos contribuir para um projeto de nação — afirmou.

Conhecido pelos livros de autoajuda, Cury vinha sinalizando disposição para concorrer ao Planalto mesmo sem estar antes filiado a um partido. Ele afirmou que chegou a conversar com outras siglas, como PSD, PSDB, MDB, PMB, Republicanos, Podemos e Novo.

"Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada 100% baseada

Durante uma coletiva de imprensa, ainda em março, afirmou que tem uma "trajetória como construtor de conhecimento, com livros publicados em 90 países".

Na ocasião, também enviou um abraço ao presidente Lula (PT), ao senador Flávio Bolsonaro (PL), aos governadores de Minas, Romeu Zema (Novo), de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), outros pré-candidatos ao Planalto.

De acordo com o autor de best-sellers, que se lançou ao Palácio do Planalto em abril, uma de suas ideias é o uso de drones com sirene e movidos por inteligência artificial como um mecanismo de combate ao feminicídio.

Cury também defende que crianças vítimas de abuso sexual devem ter acompanhamento psicológico gratuito, e que os cargos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deixem de ser vitalícios e passem a ser exercidos por meio de mandatos.

No anúncio da pré-candidatura, o escritor também afirmou que tem como proposta a criação de 10 mil clubes de empreendedorismo no país, além da qualificação de policiais e de programas para a redução da insegurança alimentar.

Já do ponto de vista educacional, Cury defendeu uma "reengenharia das escolas", classificou os professores como "cozinheiros do conhecimento" e criticou a "radicalização agressiva".

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