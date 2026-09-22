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helicóptero Augusto Cury lamenta morte de conselheiro em queda de helicóptero: 'Não há palavras' Empresário estava em aeronave com o cantor Rick, da dupla Rick e Renner. O presidenciável do Avante disse durante uma live na tarde desta terça-feira que ajudará a família de Bruno Avelar

O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, se pronunciou em uma live no Instagram após a confirmação da morte de Bruno Avelar, que atua como conselheiro de campanha. Ele está entre as vítimas da queda do helicóptero que levava o cantor Rick.

— Não há palavras que possam nos consolar, mas gritamos aqui dentro que vamos homenagear quem nós perdemos, procurando dar o melhor de nós para sairmos desta guerra do ódio, do egoísmo, sintam-se abraçados — disse o candidato nas redes sociais: — Meus sentimentos a quem estava ao seu lado todos os dias. A vida é totalmente imprevisível.

Cury ainda disse que está em contato com a família de Bruno para "ajudá-los". O escritor ainda refletiu sobre a finitude e disse que "temos que repensar e refletir o que fazemos como a nossa vida".

*Matéria em atualização

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