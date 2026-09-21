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eleições 2026 Augusto Cury se pronuncia após conselheiro de campanha desaparecer em helicóptero com cantor Rick Bruno Avelar apareceu em vídeo embarcando com o cantor, bombeiros fazer buscas na região

O candidato à Presidência da Republica pelo Avante, Augusto Cury, se pronunciou depois de um helicóptero que viajava com o cantor Rick, da dupla Renner, e o empresário Bruno Avelar, estar desaparecido em Santa Catarina. Avelar é conselheiro da campanha de Cury, que já foi contratado para palestras em sua empresa, Poder do Networking.

— Torcendo por você Bruno, para que nada tenha acontecido, você sabe o tanto de respeito que tenho por você e por todo seu time de influenciadores e todo projeto que você desenvolve para estimular as pessoas a serem empreendedores — disse Cury em vídeo nas redes sociais.

Além de Cury, Avelar tem parceria com diferentes celebridades. Ele é conhecido como o coach de Neymar Jr e tem quase 2 mil clientes na sua empresa, segundo sua própria página anuncia.

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