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GOVERNO Aulas na USP, consultoria e campanha pela taxação de bilionários: os planos de Haddad fora do Lula 4 Preferência de Lula por outro nome na Casa Civil selou caminho de ex-ministro da Fazenda, segundo aliados

Depois de acertar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que não participará do primeiro escalão do próximo mandato do petista, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) voltará a dar aulas na Universidade de São Paulo (USP), reativará sua empresa de consultoria e pretende se engajar em uma campanha mundial pela taxação de bilionários.

A decisão de ficar fora do governo foi tomada depois de Lula não indicar na reunião que teve com o ex-chefe de sua equipe econômica na terça-feira no Palácio da Alvorada que ele poderia comandar um ministério de relevância como a Casa Civil. O nome mais cotado para ficar com a pasta que coordena as ações dos demais ministérios é o senador Camilo Santana (PT-CE).

O presidente chegou a oferecer a Haddad uma supersecretaria com status de ministério que cuidaria de investimentos em projetos estratégicos e ficaria responsável pela implantação de datacenters, pela exploração de terras raras e por promover a transição energética. O ex-ministro da Fazenda avaliou, segundo aliados, que não haveria sentido na criação da pasta e que esses temas devem ser da competência da Fazenda e da Casa Civil.

Até o primeiro turno da eleição deste ano, Haddad era considerado no governo e no PT o nome certo para comandar a Casa Civil no quarto mandato de Lula. Porém, o protagonismo conquistado por Camilo no segundo turno da disputa presidencial, quando reforçou a coordenação de campanha, mudou o quadro.

Segundo relatos de pessoas próximas, Haddad vinha sinalizando que gostaria de participar do primeiro escalão do petista se tivesse meios para contribuir com o projeto de país. O ex-ministro não via espaço para isso em outros ministérios que não fosse a Casa Civil.

Ao longo dos três anos em que ficou na Fazenda, Haddad acumulou embates com a Casa Civil, comandado por Rui Costa, e também sofreu críticas do PT, que chegou a dizer em nota que o país precisava “se libertar do austericídio fiscal”.

Sem a Casa Civil, uma das opções de Haddad para ter um posto de relevância seria voltar para a Fazenda, mas o entendimento era que o ex-ministro não está disposto a enfrentar novamente as briga internas no governo e no partido.

O ex-chefe da equipe econômica havia atendido, a contragosto, a um apelo do presidente de disputar o governo de São Paulo em uma disputa vista como perdida diante da popularidade do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O posto de maior importância no ministério seria uma recompensa a esse “sacrifício”.

A campanha em São Paulo trouxe novos confrontos com o PT. O partido reduziu o repasse de recursos ao candidato de R$ 26 milhões para R$ 18 milhões. Lideranças da sigla, por outro lado, dizem que o ex-ministro não se esforçou na campanha diante de uma derrota considerada certa.

Aliados de Haddad rebatem e dizem que ele fez atividades desde o período de pré-campanha, ao contrário de postulantes do partido em outros estados, e também destacam que, no segundo turno, após ser derrotado, se empenhou na reeleição de Lula, que resultou em um aumento de 2,6 milhões de votos do presidente no estado.

Um dirigente petista de São Paulo afirma que o diretório estadual gostaria de ver Haddad num posto de destaque, diante da avaliação que a atuação dele foi importante para garantir um bom resultado para Lula no estado no segundo turno. Além disso, diz que o ex-ministro é considerado um possível sucessor de Lula em 2030 e, portanto, precisaria ocupar um cargo à altura.

O afastamento de Haddad e Lula começou a se desenhar depois do primeiro turno. O ex-ministro da Fazenda assumiu a coordenação da campanha presidencial em São Paulo, mas não entrou no núcleo central da chapa presidencial, que teve os reforços de Camilo e do governador do Piauí, Rafael Fonteles.

A mudança na influência dos aliados do entorno de Lula ficou mais evidente no primeiro discurso do presidente após ele ter sido reeleito. Enquanto o chefe do Executivo era cercado por aliados como Camilo, André Janones, Geraldo Alckmin e Fonteles, Haddad aparecia mais afastado, canto do palco.

O ministro também não discursou na festa da vitória de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, e não foi citado pelo presidente, ao contrário de políticos de outros estados como Camilo e Fonteles. Haddad havia avisado aos organizadores que não queria falar porque as pessoas estavam lá para ver Lula.

Aliados de Haddad no governo ainda manifestam a expectativa de que a decisão de não participar do quarto mandato de Lula seja revertida por uma oferta do presidente de um posto de destaque. A aliados, porém, o ex-ministro tem afirmado que não se vê na foto do time que o petista está montando e descarta essa hipótese.

Mesmo seus críticos dentro do governo reconhecem que Haddad foi o responsável pela maior parte de entregas relevantes do governo, como a aprovação da reforma tributária depois de 20 anos de discussões e da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

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