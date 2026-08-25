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EDUCAÇÃO "Aumentar dez vezes": Zema promete levar ensino integral ao quádruplo de escolas que existem no país Brasil tem 49,9 mil colégios com pelo 25% de matrículas com mais de sete horas diárias e precisa apenas dobrar esse número em vez de multiplicar por dez

A promessa do candidato Romeu Zema (Novo) de "aumentar em dez vezes" o número de escolas com tempo integral no Brasil significaria passar dos 49,9 mil colégios com carga horária ampliada para 499 mil. No entanto, toda a rede pública brasileira tem apenas 137 mil instituições de ensino. A declaração foi dada durante a entrevista do ex-governador de Minas Gerais à TV Globo nesta segunda-feira.

— Eu vou avançar no que for possível. Não sei quantas escolas no país tem ainda não tem o ensino integral, mas, como eu falei, em Minas nós multiplicamos em 12, de 70 para mais de 800. Eu comprometo, como eu fiz em Minas, em aumentar 10 vezes. O avanço que fiz em Minas é o mesmo que eu me comprometo no Brasil — afirmou, ao ser questionado sobre a meta para o país.

Escolas em tempo integral têm pelo menos sete horas de aulas por dia — isso significa, no mínimo, duas horas a mais do aluno estudando diariamente. Este é um modelo padrão em países com alto desempenho educacional e, por isso, é uma das principais estratégias defendidas por especialistas em educação para o Brasil aumentar os níveis de aprendizagem.





Dados do Censo Escolar, de 2025, mostram que 807 colégios estaduais mineiros têm pelo menos 25% de matrículas neste modelo. As outras 2,7 mil escolas da rede possuem menos do que esse patamar de alunos com mais de sete horas de aulas diárias.

Em 2018, o último ano antes de Zema assumir o estado de MG, a rede mineira possuia 125 mil matrículas com jornada ampliada. Esse número cresceu para 201 mil, em 2022, e depois vou a cair até 166 mil, em 2025. Esse contingente de alunos representa apenas 10% dos 1,6 milhão de estudantes matriculados na rede no ano passado. Os dados são do Censo Escolar.

Já no Brasil, são 49,9 mil escolas públicas (federais, estaduais e municipais) com pelo menos 25% das matrículas em tempo integral. Enquanto isso, 87 mil colégios públicos não possuem nem mesmo esse patamar. Atualmente, o país tem 36,7 milhões de alunos em escolas públicas. Desses, 8,8 milhões (23%) estão em tempo integral. Em 2018, eram apenas 5,1 milhões. Vejas os dados ano a ano:

2018 - 5,1 milhões

2019 - 5,2 milhões

2020 - 4,7 milhões

2021 - 5,3 milhões

2022 - 6,5 milhões

2023 - 7,3 milhões

2024 - 7,9 milhões

2025 - 8,8 milhões

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