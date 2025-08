A- A+

Incômodo Ausência de Michelle em ato na Avenida Paulista irrita aliados de Bolsonaro Ex-primeira-dama cumpre agenda, neste final de semana, no Pará e irá comparecer à manifestação no estado

A ausência da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) na principal manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcada para este domingo (3) em São Paulo, tem causado incômodo entre aliados.

Embora os atos tenham sido convocados para ocorrer em todos os estados, a mobilização na capital paulista é considerada a de maior relevância simbólica, sobretudo diante das restrições impostas a Bolsonaro pela Justiça, que o impedem de comparecer.

Michelle cumpre agenda no Pará neste sábado (2), onde participa de eventos do PL Mulher. Segundo sua assessoria, ela estará presente no ato previsto para ocorrer em Belém:

"Diferentemente das últimas manifestações, desta vez houve a estratégia de realizá-las em todas as unidades da Federação. Michelle está em Marabá (PA) realizando encontros do PL Mulher e optou por participar do ato em Belém como uma forma de demonstrar o carinho que tem pelo povo do Norte do Brasil, uma vez que já se encontra no estado", informou a equipe da ex-primeira-dama ao Globo.

Nos bastidores, parlamentares ligados ao ex-presidente afirmam que a expectativa era de que Michelle comparecesse ao evento de São Paulo, justamente por ser o epicentro das manifestações. A ausência é vista por alguns como mais um sinal de distanciamento, em um momento delicado para Bolsonaro, que está sob medidas cautelares desde o último dia 18.

Aliados também recordam que esta não é a primeira vez que Michelle se afasta de atos de grande visibilidade. Em março deste ano, ela não participou da manifestação no Rio de Janeiro, promovida para pedir anistia aos investigados pelos atos do 8 de janeiro de 2023, por ter se submetido a uma cirurgia de cunho estético.

Procurado, o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato na capital paulista, evitou comentar o assunto:

— Posso falar disso depois do ato, antes não. Se ela não for, te respondo — disse.

Além de Michelle, outros nomes da base bolsonarista também estarão ausentes do ato paulista. Governadores próximos ao ex-presidente, como Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Ronaldo Caiado (Goiás) e Ratinho Júnior (Paraná), não confirmaram presença. A ausência de lideranças nacionais e regionais tem aumentado, entre os apoiadores, a preocupação com a possibilidade de esvaziamento dos atos.

O próprio ex-presidente segue impedido de participar pelas medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, que determinam seu recolhimento domiciliar nos fins de semana e o proíbem de deixar Brasília.

Veja também