A- A+

BRASÍLIA Ausência do Centrão puxou salvação de Zambelli no plenário da Câmara Partidos de centro contabilizaram 67 ausências; faltaram 30 votos favoráveis para deputada ser cassada

Os principais partidos que dão sustentação ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), registraram um número de ausências que facilitaram a deputada Carla Zambelli (PL-RJ) a ter sua cassação rejeitada.

O número de votos necessário para que ela perdesse o mandato era de 257, mas o parecer do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) pela cassação só alcançou 227 votos, 30 a menos que o necessário.

PP, União Brasil, Republicanos, PSD e MDB somaram 69 ausências, número que seria mais do que suficiente para confirmar a cassação da deputada. No PP foram 12 ausentes, no União Brasil foram 15, no PSD foram 18, no Republicanos foram nove e no MDB foram 15.

Todas essas legendas fazem parte de um bloco parlamentar que costuma agir alinhado com Motta. A votação sobre o mandato de Zambelli adentrou a madrugada e foi concluída por volta de uma da manhã.

Condenada pelo Supremo Tribunal Federal, Zambelli está presa desde julho, após ser detida em Roma quando seu nome entrou na difusão vermelha da Interpol. Ela deixou o Brasil depois de esgotar recursos na ação penal que apura a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Na comunicação enviada à Mesa Diretora, o STF determinou expressamente a perda imediata do mandato, como efeito automático da sentença, seguindo a jurisprudência consolidada da Corte desde o caso do ex-deputado Daniel Silveira. Mesmo assim, o plenário rejeitou a cassação e produziu, na prática, um descumprimento frontal da ordem judicial.

Agora, o desfecho deve seguir para um novo capítulo jurídico: o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), anunciou que vai acionar o STF com um mandado de segurança, para obrigar a Mesa Diretora a intervir.

Veja também