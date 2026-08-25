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Política Ausências e ataques transformam debate da Band em fracasso O primeiro debate presidencial das eleições de 2026, na Band, terminou marcado mais pelas ausências e pelo baixo nível dos confrontos do que pela apresentação de propostas

O primeiro debate presidencial das eleições de 2026, na Band, terminou marcado mais pelas ausências e pelo baixo nível dos confrontos do que pela apresentação de propostas. O encontro, realizado no último domingo (23), deveria reunir seis candidatos, mas acabou reduzido a Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante), depois das desistências do presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), do senador e candidato do PL, Flávio Bolsonaro (PL), e do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O cenário, com três púlpitos vazios, simbolizou o esvaziamento de um evento que já havia sido adiado justamente pela resistência de Lula em participar.

A ausência dos dois líderes nas pesquisas, Lula tem 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 33% de Flávio, segundo a última pesquisa Datafolha, tirou do debate justamente os nomes que poderiam produzir os principais embates da disputa. Em vez de confrontarem os favoritos, os candidatos presentes concentraram boa parte de suas intervenções em críticas aos ausentes. Renan Santos chegou a levar duas fraldas com os nomes de Lula e Flávio e adotou um tom agressivo, enquanto Caiado também explorou acusações e episódios envolvendo os dois.

O conteúdo também contribuiu para a sensação de fracasso. Segundo a análise do colunista Bernardo Mello Franco, do jornal O Globo, os candidatos que compareceram pareciam mais interessados em atacar os favoritos do que em apresentar propostas capazes de justificar suas próprias candidaturas. Renan Santos protagonizou os momentos mais controversos, com ataques e falas consideradas agressivas até por Augusto Cury, enquanto Cury recorreu a chavões e discursos genéricos. Caiado, que poderia ter se beneficiado por ser o único dos três com maior experiência política, não conseguiu transformar essa condição em protagonismo e dedicou parte significativa de sua participação a exaltar sua experiência em Goiás.

A audiência foi outro indicador do pouco impacto do encontro. O debate marcou apenas 2,2 pontos em São Paulo, colocando a Band em quarto lugar no horário. Enquanto isso, a entrevista exclusiva de Lula à Record, exibida justamente durante parte do debate, alcançou 5 pontos e deixou a emissora à frente da Band naquele período. O contraste é revelador: mesmo ausente do palco, Lula conseguiu ocupar o centro da disputa televisiva e atrair mais audiência do que o próprio debate presidencial. Na prática, a estratégia do petista de não comparecer e conceder entrevista a outro canal acabou reforçando a percepção de que o evento perdeu relevância antes mesmo de começar.

O primeiro grande debate televisivo da eleição de 2026 terminou como uma oportunidade desperdiçada. A combinação entre o boicote dos principais candidatos, a desistência de Zema, a quase ausência de Cury, ataques pessoais e pouca capacidade de formulação transformou o encontro em um desastre. Mais do que não produzir um grande confronto eleitoral, a noite mostrou que, sem os candidatos que lideram a corrida, a televisão pode montar o palco, mas não consegue, sozinha, garantir relevância ao debate.

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