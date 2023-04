A- A+

Ação no TSE Autor da ação contra Bolsonaro diz que é a favor da quebra de sigilo O pedido foi feito pelos advogados do ex-presidente. Antes, o sigilo foi decretado a pedido do próprio Bolsonaro

O advogado Walber Agra, que assina a ação do PDT contra Jair Bolsonaro por abuso do poder político, disse que no início da noite de hoje (13) que aceita totalmente a quebra do sigilo do processo conforme solicitado hoje pelos advogados do ex-presidente ao Tribunal Superior Eleitoral. O pedido foi feito pela defesa no mesmo dia em que o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à inelegibilidade de Bolsonaro.

A ação havia sido colocada temporariamente em sigilo pelo corregedor-geral do TSE e relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, atendendo a um pedido da defesa do ex-presidente feito no momento da entrega das alegações finais, justificando a presença de depoimentos sigilosos no escopo dos documentos entregues à Corte.

Na nova solicitação feita à Corte, a equipe jurídica que atende o ex-mandatário aponta a necessidade de divulgação das alegações finais para "conhecimento e escrutínio públicos". Os advogados de Bolsonaro dizem que o acesso ao conteúdo da ação deve ser dado devido aos "inúmeros pedidos da imprensa". “Não fomos nós que pedimos o sigilo. Queremos que a ação seja pública para que toda a sociedade veja o grande acinte que foi cometido”, ressaltou Walber Agra.

A ação em questão, proposta pelo PDT, trata da reunião realizada no palácio da Alvorada em julho do ano passado, quando o ex-mandatário fez uma série de ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Nesta quarta-feira, o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor do pedido da legenda e pela inelegibilidade do ex-presidente.

Veja também

Supremo Federal STF publica decisão sobre revisão de toda vida de aposentadorias