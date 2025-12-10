A- A+

pesquisa Avaliação ruim/péssima de Lula chega a 40%, diz Ipsos/Ipec; ótima/boa se mantém em 30% Já a avaliação regular ficou em 29%, ante 31%. Não sabem ou não responderam 2% (era 1%)

A avaliação "ótima/boa" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve em 30% na pesquisa Ipsos/Ipec divulgada na noite desta terça-feira (9) ante a de setembro. Os que consideram Lula "ruim/péssimo" somam 40%. No levantamento de setembro, eram 38%. Já a avaliação regular ficou em 29%, ante 31%. Não sabem ou não responderam 2% (era 1%).

Já a aprovação de Lula ficou em 42% agora, ante 44% em setembro. Segundo a pesquisa, 52% desaprovam o presidente. Eram 51% na sondagem anterior. Não sabem ou não responderam 6%, ante 5%.

Considerando-se as expectativas dos entrevistados, a percepção sobre o governo Lula é melhor para 24%, índice mantido ante o de setembro. Já 43% têm uma percepção pior (ante 44%), e 31%, igual (eram 30%). Não sabem ou não responderam 2% (3% na anterior).

O levantamento foi realizado entre 4 e 8 de dezembro. Foram realizadas 2 mil entrevistas em 131 cidades brasileiras. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.



Veja também