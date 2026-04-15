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ELEIÇÕES 2026 Avanço de Flávio nas pesquisas amplia articulação por chapa com Zema, que ainda resiste a ser vice Aliados do senador dizem que números o consolidam como principal nome da direita e buscam novas alianças

O avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas eleitorais, consolidado pelo resultado da Genial/Quaest nesta quarta-feira, vai reforçar a articulação junto ao ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) para que ele aceite ser vice na chapa.

O parlamentar aparece em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno, mas numericamente à frente: 42% a 40%.Em março, ambos tinham 41%; em fevereiro, o petista registrava 43%, contra 38% do senador.

Integrantes da pré-campanha avaliam que os números da Quaest e do Datafolha, divulgados no sábado, situam Flávio como principal opositor de Lula e esvaziam de vez possíveis movimentos pela entrada em cena de outro candidato vinculado ao bolsonarismo.

— Toda pesquisa é um retrato de momento. A campanha vai ser dura e o favorito é quem está sentado na cadeira. Flávio é um candidato competitivo e representa a novidade na eleição — afirmou o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha.

A avaliação no entorno do pré-candidato é de que o resultado reforça a percepção de viabilidade eleitoral e o diferencia de outros nomes da direita testados no levantamento. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 35% em um eventual segundo turno contra Lula, que teria 43%. Já Zema marca 36%, enquanto o presidente também soma 43%.

Nos bastidores, o desempenho passou a ser usado como argumento para destravar negociações políticas. A leitura é de que, ao pontuar melhor que outros nomes do campo, Flávio ganha força para liderar um processo de unificação da direita e, nesse cenário, caberia a aliados como Zema compor a chapa.

O ex-governador voltou ao centro das articulações após encontro com Flávio na semana passada, em Porto Alegre. Na conversa, o senador afirmou que ele seria o nome preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro para a vice. O ex-governador, porém, não sinalizou avanço e reagiu em tom de brincadeira, dizendo que, na verdade, convidaria Flávio para ser seu vice.

Com a divulgação da Quaest, aliados passaram a reforçar a pressão. A avaliação é de que o desempenho superior ao de outros nomes da direita fortalece o argumento de que caberia a Zema compor como vice, e não manter candidatura própria.

Apesar disso, interlocutores do ex-governador indicam que o cenário ainda não sofreu mudança decisiva. A tendência é que ele siga testando sua viabilidade antes de qualquer movimento.

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), aliado de Zema, afirmou que a unificação seria vantajosa no plano local, mas que não vê uma união como possível antes de maio:

— Para mim, a união das duas candidaturas seria muito benéfica por encerrar o meu esforço de unificação, mas não me parece que possa ocorrer antes de maio, com uma nova rodada de análise do cenário.

A avaliação é que uma eventual composição colocaria Flávio no palanque de Simões em Minas e eliminaria a disputa interna no campo da direita pelo governo do estado.

Hoje, o cenário mineiro segue em aberto. O PL ensaia uma aliança com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e também avalia o nome do empresário Flávio Roscoe como alternativa, o que mantém a fragmentação do campo e aumenta o interesse em uma solução nacional que pacifique o palanque local.

Nos bastidores, aliados de Zema condicionam qualquer avanço a uma nova leitura do cenário político nas próximas semanas, incluindo a reação do eleitorado a uma campanha mais intensa.

No Congresso, o líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), afirmou que o crescimento nas pesquisas tende a ampliar as opções de composição:

— Vamos trabalhar. Quanto mais voto tiver, automaticamente vão aparecer mais opções para vice. Ainda tem muito tempo até as convenções. Zema é um bom nome e está sendo observado pela campanha.

Foco nas mulheres

Como mostrou O GLOBO, a pré-campanha também passou a direcionar esforços para eleitorados em que Flávio enfrenta maior resistência, especialmente mulheres e eleitores do Nordeste. A estratégia foi colocada em prática esta semana.

A orientação interna é “furar a bolha”, com um ajuste de tom que reduz o peso do confronto ideológico e prioriza temas do cotidiano, como custo de vida, segurança pública e endividamento das famílias. A avaliação é de que esses segmentos respondem menos a pautas polarizadas e mais a agendas concretas, o que levou a campanha a recalibrar a comunicação.

As viagens pelo país foram colocadas no centro da estratégia, tanto para ampliar presença territorial quanto para sustentar o discurso de viabilidade eleitoral. No Nordeste, aliados defendem maior inserção em eventos populares e agendas de rua, com menor mediação política e mais contato direto com o eleitor.

Nos bastidores, o diagnóstico é de que o crescimento captado pelas pesquisas ainda é concentrado nos setores de maior base — como a classe média, os evangélicos e nas regiões Sul e Sudeste — e não se sustenta sem expansão nesses grupos. Por isso, a ofensiva tem dupla função: reduzir rejeição e, ao mesmo tempo, fortalecer o argumento político nas negociações com aliados.

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