Aviação comercial tem o melhor primeiro semestre da história, diz Ministério de Portos e Aeroportos

A- A+

A aviação comercial brasileira registrou o maior número de passageiros transportados em um primeiro semestre. De janeiro a junho de 2025, 61,8 milhões de pessoas viajaram por meio de voos domésticos e internacionais, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram transportados 56,2 milhões de passageiros.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), afirmou que o setor vive o melhor momento da história.

“Estamos vivendo o melhor período da nossa aviação civil e os números comprovam isso. A aviação brasileira teve o melhor primeiro semestre da história. Se mantivermos esse ritmo no segundo semestre deste ano, vamos fechar 2025 com o melhor resultado da história. Isso significa um ganho expressivo não apenas para o nosso setor, mas para todos. Quando a aviação vai bem, o turismo vai bem, assim como a parte hoteleira e, principalmente, a nossa economia”, declarou.

De acordo com o MPOR, a movimentação internacional foi responsável por 13,8 milhões de passageiros no semestre, um aumento de 15,3% em relação a 2024. No mercado doméstico, o crescimento foi de 8,6%, com mais de 40 milhões de passageiros.

Entre os principais aeroportos do país, o maior crescimento foi registrado no Galeão, no Rio de Janeiro, que passou de 6,5 milhões para 8,2 milhões de passageiros — alta superior a 26%. O aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, transportou 6,2 milhões de passageiros e cresceu quase 15%. O terminal de Guarulhos, em São Paulo, teve movimentação de quase 22 milhões de pessoas, com aumento de 8%. Em Brasília, o aeroporto registrou 7,6% de crescimento, com 7,5 milhões de passageiros — o melhor desempenho desde 2019.

O secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, avaliou que os investimentos do governo têm impulsionado os resultados do setor.

“Temos um cenário positivo e com boa perspectiva para os próximos meses. Os investimentos que o Governo Federal vem fazendo na aviação civil, com melhoria da infraestrutura de aeroportos, apoio institucional a companhias aéreas e valorização do trabalhador da aviação surte efeito na ponta, possibilitando que mais brasileiros viajem pelos nossos céus e contribuam com o desenvolvimento do país”, disse.

O Ministério de Portos e Aeroportos informou ainda que, nos últimos dois anos, o Brasil registrou o maior volume de obras em aeroportos regionais, com a entrega de mais de 30 terminais novos ou reformados.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso Estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu email.

Veja também