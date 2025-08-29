A- A+

SUSTO Avião com Alckmin, Tebet e Fávaro tem falha em escala, e FAB manda outra aeronave para buscá-los Vice-presidente e ministros que estavam a bordo devem retornar ainda nesta sexta à Brasília

O avião que conduzia o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), que estavam em missão oficial ao México apresentou falhas durante escala em Cali, na Colômbia.

Outra aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) foi enviada para busca-los com previsão de retorno a Brasília nesta sexta.

Segundo nota do ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta comandada por Alckmin, o avião teve falhas e uma de suas mangueiras, que precisou ser substituída.

“Embora a aeronave apresentasse condições de seguir em direção ao Brasil, a Força Aérea, como medida de cautela, recomendou que o vice-presidente estendesse sua parada até que outra aeronave fosse deslocada do Brasil para completar a missão”, escreve a nota.

A aeronave enviada pela FAB decolou às 10h e tem retorno previsto para cerca de 21h, em Brasília. Segundo a assessoria, todos passageiros que estavam a bordo “estão bem e em segurança”.

A comitiva formada pelo vice-presidente e ministros viajou para realizar uma reunião de trabalho com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e parte de sua equipe ministerial, para abrir mercados em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

O encontro resultou na assinatura de um documento para atualizar o Acordo de Comércio Exterior e Investimento Recíproco, em vigor há mais de 20 anos. Segundo Alckmin, o objetivo é ampliar a complementariedade econômica entre os dois países.

A agenda incluiu ainda temas estratégicos como a indústria da defesa, com destaque para o cargueiro C-390 da Embraer, empresa que já possui fábrica no México com mais de mil colaboradores.

— Avançamos no agro, abrindo o mercado para pêssego, aspargos e derivados de atum. Já tínhamos aberto o mercado para o abacate e eles abriram para farinha, bovinos e suínos. Ou seja, ração animal, para suínos e bovinos. Também pedimos que a rastreabilidade não interrompa a corrente de comércio. Foi positivo — destacou Alckmin à jornalistas nesta quinta-feira.

