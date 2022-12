Avião de Bolsonaro tem decolagem prevista para 13h45 para Orlando

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro deve deixar o país na tarde desta sexta-feira (30). De acordo com sistema de monitoramento do tráfego aéreo, o avião presidencial tem decolagem prevista para as 13h45, com destino a Orlando, nos Estados Unidos. O Palácio do Planalto não confirma oficialmente a viagem.

Na manhã desta sexta-feira, a dois dias do fim do seu mandato, Bolsonaro fez um uma transmissão ao vivo nas redes sociais em tom de despedida, mas não mencionou a viagem. Ele deverá viajar acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a filha Laura, de 12 anos. A previsão é de que a família fique no mínimo um mês fora do Brasil.

Mais cedo, por volta das 10h, o avião presidencial sobrevoou Brasília e voltou a aterrissar no aeroporto. Esse sobrevoo de teste também é uma prática comum antes do avião presidencial ser utilizado.

O Diário Oficial da União desta sexta-feira publicou a autorização para os assessores escolhidos por Bolsonaro para seguir com ele após deixar a Presidência para viajar para Miami, também nos Estados Unidos.

Os assessores Sérgio Rocha Cordeiro e Marcelo Câmara acompanham o presidente por de 1ª a 30 de janeiro. Já Max Guilherme Machado, Osmar Crivelatti, Ricardo Dias dos Santos têm autorização para viajar de 1º a 15 de janeiro. Depois, retornam de 28 a 30 de janeiro.

Na quarta-feira, o Gabinete de Segurança Institucional autorizou o afastamento do país da segundo sargento Aline Amancio de Oliveira para compor a equipe de segurança familiar do presidente na viagem, por dois dias.

