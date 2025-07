A- A+

Rio de Janeiro Bacellar se reúne com Flávio Bolsonaro e prefeitos um dia após demitir Washington Reis do governo Presidente da Alerj tenta assegurar apoio do bolsonarismo à sua candidatura ao Palácio Guanabara, depois de assinar exoneração de secretário sem o aval de Castro

Governador interino do Rio durante viagem de Cláudio Castro (PL) ao exterior, o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União), se reuniu nesta sexta-feira com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e prefeitos da Região dos Lagos.

O encontro ocorre um dia após Bacellar usar a caneta de governador em exercício para demitir o secretário estadual de Transportes, Washington Reis (MDB), seu desafeto e possível concorrente nas eleições de 2026.

A demissão, que não passou pelo aval de Castro, deflagrou uma cisão na base do governo e despertou preocupação, no entorno do Palácio Guanabara, quanto à capacidade de Bacellar de manter uma aliança em torno de sua candidatura a governador na próxima eleição.

Bacellar, por sua vez, aposta em sua associação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se firmar como postulante ao governo, em uma corrida que tende a ser polarizada com o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD).

O encontro desta sexta, em um restaurante em Búzios, ocorreu como parte de uma série de agendas do governo estadual na Região dos Lagos neste fim de semana. Além de Bacellar e de Flávio, o almoço teve como anfitrião o prefeito de Búzios, Alexandre Martins (Republicanos), eleito com apoio do bolsonarismo em 2024.

A expectativa é receber também outros prefeitos da região e deputados, em um roteiro similar ao cumprido por Bacellar no fim de junho, quando fez sua "estreia" como governador em exercício durante outra viagem de Castro.

A agenda de Bacellar em Búzios inclui o lançamento de uma obra de pavimentação de estrada e a inauguração de uma base do Segurança Presente, além do anúncio de um serviço itinerante de retirada e regularização de documentos para a população local organizado pela Secretaria de Defesa do Consumidor.

Veja também