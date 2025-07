A- A+

Bacellar x Reis: entenda como demissão feita pelo governador interino precipita guerra pela sucessão

Sem ter passado pelo crivo do governador Cláudio Castro (PL), que está de licença em viagem internacional, a demissão do secretário estadual de Transportes, Washington Reis (MDB), deflagrou na quinta-feira uma cisão na base do Palácio Guanabara tendo como pivô o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar (União). De olho na própria candidatura ao governo em 2026, Bacellar aproveitou o período como governador em exercício durante a ausência de Castro para publicar a exoneração de Reis, visto como concorrente na próxima corrida estadual.

A movimentação implodiu a tentativa do entorno de Castro de costurar uma “agenda positiva” para Bacellar nos seus períodos à frente do Executivo estadual. O plano original envolvia ações apadrinhadas pelo presidente da Alerj na área de transportes e um pacto de não agressão com Reis.

Bacellar, que busca o apoio do bolsonarismo para concorrer ao governo, referiu-se ao agora ex-secretário como “insubordinado” e procurou associá-lo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), que são rivais de Castro. Reis, por sua vez, disse que a assinatura do governador em exercício na sua demissão “não vale nada” e garantiu ter respaldo de Castro.

No momento em que a demissão de Reis foi publicada em edição extra do Diário Oficial, Castro estava incomunicável em um voo rumo a Lisboa, onde participará de um fórum jurídico. Antes de viajar, o governador havia desmentido rumores de que anteciparia sua saída do governo para abrir espaço a Bacellar. Castro planeja se desincompatibilizar do Executivo estadual em março do ano que vem, no prazo exigido pela legislação, para concorrer ao Senado em 2026.

Bacellar, por sua vez, vinha pressionando o titular do Palácio Guanabara para assumir as rédeas do governo o quanto antes. Na quinta-feira, o governador em exercício confirmou ter tomado a decisão de demitir Reis sem consultar Castro.

— Tenho minha forma de fazer política e não posso ter no quadro de secretários, respondendo interinamente pelo governo, um político insubordinado, com quem não tenho diálogo. Ele já escolheu o lado dele: está com Lula e Paes. Eu estou com Bolsonaro — afirmou.

Reis ironizou a atuação do governador em exercício e acusou Bacellar de tentar pressioná-lo nas últimas semanas. O agora ex-secretário citou sua convocação para depor na CPI da Transparência da Alerj, em um movimento articulado por Bacellar no início da semana.

— Não considero a exoneração, a assinatura desse rapaz não vale nada. Não foi eleito governador. Não tem tamanho nem para ser síndico de prédio. O governador me ligou ontem (quarta-feira) dizendo para eu trabalhar tranquilo, que sou aliado dele. Aí o presidente da Alerj, que é uma vergonha, se comporta dessa maneira — disse Reis.

A escalada do embate entre Bacellar e Reis vai na contramão dos conselhos de auxiliares de Castro, que orientavam o presidente da Alerj a buscar uma pacificação com o cacique do MDB. A avaliação do entorno do governador é de que a rivalidade pode prejudicar não apenas uma candidatura de Bacellar ao governo, mas também a empreitada do próprio Castro ao Senado — já que uma das opções ventiladas por Reis é concorrer a uma das duas cadeiras de senador em 2026.

Articulação frustrada

Numa tentativa de neutralizar o “fator Reis”, aliados de Castro haviam estimulado Bacellar a propor um acordo para tirar o secretário de Transportes da corrida majoritária. As possibilidades envolviam a negociação de uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) para o próprio Reis — a mesma estratégia usada por Bacellar para tirar da linha sucessória o ex-vice-governador Thiago Pampolha, que aceitou esse posto — e um possível apoio para que o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB), irmão do secretário, chegasse à presidência da Alerj.

Em outra frente, Castro vinha costurando uma estratégia para que Bacellar apadrinhasse uma medida de redução das tarifas de trem e metrô, de R$ 7,90 para R$ 4,70, que chegou a ser anunciada por Reis em maio. O então secretário, à época, foi desautorizado por Castro por causa do temor de que a medida virasse um trunfo eleitoral para o político do MDB.

O plano deu sinais de que cairia por terra quando Bacellar, na segunda-feira, travou uma dura discussão com Rosenverg Reis no plenário da Alerj, durante uma sessão em que os deputados estaduais aprovaram a convocação do secretário de Transportes para depor em uma CPI. Na ocasião, após Rosenverg dizer que Bacellar “é quem comanda o estado”, o presidente da Alerj rebateu dizendo que “o buraco é mais embaixo” e pediu para não ser “confundido” com Castro.

A demissão durante o período de interinidade de Bacellar pegou de surpresa o entorno de Castro e lideranças de partidos da base do governador. Reservadamente, personagens influentes no governo estadual avaliam que o estilo “imprevisível” de Bacellar pode dificultar a costura de alianças em torno de sua candidatura.

O episódio também se soma a uma crise interna no Palácio Guanabara, c omo mostrou na quarta-feira a newsletter Jogo Político, que envolve uma possível debandada de aliados de Castro diante da insatisfação com a condução política do governo. O marqueteiro Paulo Vasconcelos, que fez a campanha vitoriosa da reeleição de Castro em 2022, decidiu se afastar. Outro que ameaça deixar o barco é o chefe de gabinete, Rodrigo Abel.

