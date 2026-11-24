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BRASIL Bad Bunny e Roger Waters na posse de Lula: relembre relação dos artistas com o presidente Porto-riquenho cedeu música à campanha eleitoral, e ex-Pink Floyd tentou visitar petista na prisão; Manu Chao e Tom Morello também estão cotados para a festa

Não é casual a escolha de Bad Bunny e Roger Waters como principais atrações da festa de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 5 de janeiro de 2027, em Brasília. Em diferentes circunstâncias, os dois astros internacionais se aproximaram do político brasileiro.



Enquanto o porto-riquenho autorizou o uso de uma de suas composições na campanha eleitoral deste ano, o ex-integrante do Pink Floyd chegou a pleitear, em 2018, uma visita ao petista na prisão, em Curitiba (PR) — o pedido, à época, não foi autorizado pela Justiça.

Como antecipou o colunista do Globo Lauro Jardim, Bad Bunny e Roger Waters estão confirmados na programação musical da posse, que poderá contar ainda com outros nomes de projeção internacional: o cantor franco-espanhol Manu Chao e o guitarrista americano Tom Morello, ambos com um histórico de manifestações públicas de apoio a Lula. As negociações estão a cargo da primeira-dama Janja da Silva, que pretende fechar a lista das principais atrações até sexta-feira (27).

Bad Bunny e Lula

Em setembro deste ano, uma das canções do repertório de Bad Bunny ganhou uma versão em ritmo de forró, com letra em português e referências às riquezas naturais brasileiras. A releitura de "Lo que le pasó a Hawaii", faixa do álbum "Debí tirar más fotos", vencedor do Grammy de álbum do ano em 2026, embalou uma peça publicitária da campanha de Lula à reeleição. Segundo informou à época a equipe do petista, o uso da composição foi autorizado pelos representantes do cantor.

Divulgado em 23 de setembro, após a participação de Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas, o vídeo tinha como mote a defesa da soberania nacional. Na composição original, Bad Bunny traça um paralelo entre Porto Rico e o Havaí, abordando questões como a especulação imobiliária, o deslocamento da população local e a preservação da identidade cultural. Na versão brasileira, a letra passou a fazer menção, entre outros assuntos, às reservas de terras raras do país.

O porto-riquenho, que se apresentou pela primeira vez no Brasil em fevereiro deste ano, tem feito da afirmação da identidade latino-americana um dos pilares de seu trabalho artístico.





Roger Waters e Lula

Dos artistas internacionais cotados para a festa de posse, Roger Waters é quem mantém uma relação mais estreita com Lula. Em 2018, durante uma turnê pelo Brasil, o músico britânico solicitou à Justiça autorização para visitar o petista, então preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, no âmbito da Operação Lava-Jato. O pedido foi negado.

Na mesma passagem pelo país, Waters chamou a atenção do público brasileiro ao projetar nos telões, durante seus shows, a expressão "#EleNão", lema do movimento de oposição à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República.

Quatro anos depois, o ex-integrante do Pink Floyd participou, por meio de um vídeo, do evento "Brasil da Esperança", realizado em São Paulo em apoio à candidatura de Lula. O encontro pessoal entre ambos só ocorreu em 23 de outubro de 2023, quando Waters retornou ao Brasil com a turnê "This is not a drill". Recebido no Palácio do Planalto, na presença de Janja e do cantor Paulo Miklos, ex-integrante dos Titãs, o britânico conversou com o presidente sobre música, política e direitos humanos.

— Bolsonaro é um fascista e continuo dizendo #elenão. Tentei visitar Lula na prisão em 2018, mas não me permitiram. Sinto que estou do lado certo da História, e acredito que Lula também — disse o músico ao GLOBO, na ocasião.

Em outubro de 2026, a cinco dias do segundo turno das eleições presidenciais, Waters voltou a pedir votos para o petista. Num vídeo em que ouvia "Águas de março", de Tom Jobim, o músico relembrou o encontro de 2023, fez críticas ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) e incentivou os brasileiros a comparecer às urnas. "Eu conheci Lula da Silva. Olhei nos olhos dele. É um homem honesto", afirmou.

Manu Chao e Lula

Pai de um brasileiro, o cantor franco-espanhol cultiva uma relação antiga com a música do país. Em 2005, integrou, ao lado de Gilberto Gil, então ministro da Cultura do governo Lula, a programação de abertura do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre (RS).

Às vésperas do segundo turno das eleições deste ano, Manu Chao publicou nas redes sociais uma fotografia em que aparecia a bordo de um barco, fazendo com os dedos o gesto do L, associado à campanha do petista. Como trilha sonora da publicação, escolheu "Minha galera", composição em português que integra o álbum "Clandestino", de 1998.

Tom Morello e Lula

O guitarrista e compositor americano, que fez do engajamento político uma das marcas do Rage Against the Machine, também se manifestou em defesa de Lula durante o período em que o petista esteve preso, em 2018.

Na véspera do segundo turno das eleições de 2022, disputado por Lula e Ja

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