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PRESIDENTE Bad Bunny e Roger Waters se apresentarão na posse de Lula, diz colunista A organização do show está sendo feita pela primeira-dama Janja a pedido de Lula para a posse do quarto mandato do presidente

O cantor porto-riquenho Bad Bunny e o ex-integrante do grupo Pink Floyd Roger Waters vão se apresentar em um evento de música que será realizado durante a posse do presidente Lula, em 5 de janeiro de 2027. A informação é do colunista do jornal O Globo e da CBN, Lauro Jardim.

A organização do show está sendo feita pela primeira-dama Janja, a pedido de Lula. A lista completa de atrações deve ser fechada até o fim desta semana, segundo o colunista.

No momento, a organização está em negociações e com nomes próximos de serem confirmados. O espanhol Manu Chao e o guistarrista americano Tom Morello, ex-integrante do Rage Against the Machine e do Audioslave, estão na lista.

Todos os nomes no evento são ligados a causas progressistas mundialmente, inclusive. Morello e Waters, por exemplo, declararam publicamente apoio a Lula, e Bad Bunny liberou o uso de uma de suas músicas para a campanha em 2026.

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