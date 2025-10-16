A- A+

ELEIÇÕES 2026 Baleia diz que decisão do MDB sobre apoiar Tarcísio ou Lula em 2026 vai ser tomada na convenção Durante sua fala, o dirigente partidário ressaltou que o MDB está comprometido com a reeleição de Tarcísio em São Paulo

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), afirmou nesta quinta-feira, 16, que o seu partido decidirá se apoiará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição ou eventualmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência após a convenção partidária pré-eleitoral.

"A decisão nossa, nacional, vai ser tirada na convenção. O MDB, diferentemente de outros partidos, tem diretórios, tem composição em cada um dos Estados", disse Baleia.

"Na convenção, todos vão ter direito ao voto, e todos vão poder opinar se apoiam um projeto, outro, ou até se não participarão da eleição nacional."

O dirigente partidário participou de almoço promovido pelo Grupo Voto na capital paulista ao lado dos líderes de partido Gilberto Kassab (PSD), Paulo Serra (PSDB) e Renata Abreu (Podemos).

Durante sua fala, Baleia ressaltou que o MDB está comprometido com a reeleição de Tarcísio em São Paulo e disse que o partido deve ter oito candidatos próprios a governador no ano que vem. Até o momento, o chefe do Executivo paulista tem reiterado publicamente e nos bastidores que não tentará o Planalto.

Baleia mencionou o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que assumirá o cargo com a saída de Eduardo Leite (PSD) e concorrerá à reeleição; o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que também deverá disputar o comando do Estado; e o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, que sucederá Ronaldo Caiado (União Brasil) e será candidato.

O dirigente acrescentou que a vice-governadora do Pará, Hanna Ghassan, assumirá o governo no lugar de Helder Barbalho e também deve concorrer, enquanto Renan Filho, em Alagoas, será candidato Segundo ele, o MDB ainda poderá ter candidaturas próprias em Estados como Paraíba, Maranhão e Amapá.



Veja também