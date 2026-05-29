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BRASÍLIA Baleia Rossi, sobre relação Flávio e Vorcaro: Sempre dou chance das pessoas esclarecerem fatos As declarações foram feitas durante almoço empresarial promovido pelo Grupo Lide, em São Paulo (SP)

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, evitou nesta sexta-feira, 29, fazer críticas ao pré-candidato à Presidência do PL, Flávio Bolsonaro, ao ser questionado sobre a relação do senador com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Segundo Rossi, ele costuma "dar a chance" para que as pessoas "esclareçam" os fatos antes de fazer julgamentos.

"Não tenho informações sobre essa relação. O que eu tenho de informação é o que está na mídia e todos aguardam até porque senador hoje é pré-candidato a presidente da República, que ele faça os esclarecimentos", disse. "Sempre dou a chance das pessoas esclarecerem esses fatos."

As declarações foram feitas durante almoço empresarial promovido pelo Grupo Lide, em São Paulo (SP). Também participaram do evento o ex-presidente da República Michel Temer (MDB), o vice-governador do Estado, Felício Ramuth (MDB), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Baleia é aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O MDB faz parte da base da direita e do bolsonarismo no estado, mas mantém neutralidade no plano nacional. Nas regiões Nordeste e Norte, a sigla possui proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A relação entre Flávio e o banqueiro está centrada nas negociações financeiras para o patrocínio de um filme sobre Jair Bolsonaro, o "Dark Horse". Mensagens e áudios revelados pelo portal The Intercept Brasil, em 13 de maio, e confirmadas pelo Estadão, expuseram que o pré-candidato negociou valores diretamente, que chegariam a R$ 134 milhões para custear as gravações.

Inicialmente, Flávio negou qualquer conexão entre ele e sua família com Vorcaro. Após as revelações, o pré-candidato a presidente admitiu publicamente o pedido de dinheiro e até uma visita à residência do dono do Banco Master, quando o banqueiro já utilizava tornozeleira eletrônica.

O senador justificou esse encontro afirmando que foi apenas para "colocar um ponto final" e encerrar a relação comercial. Mas, em entrevista à Globonews, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, contradisse a versão de Flávio, afirmando que o pré-candidato foi até a casa do réu para "ver se conseguia o restante do dinheiro".

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