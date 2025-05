A- A+

caravana Bancada católica da Câmara articula caravana para visitar novo Papa Leão XIV no Vaticano Deputados pretendem se reunir com sucessor do Papa Francisco e buscam apoio de cardeais brasileiros

Deputados da Frente Parlamentar Católica da Câmara articulam uma caravana para visitar o recém-anunciado Papa Leão XIV, em junho, no Vaticano. O novo Pontífice, sucessor do Papa Francisco, será o responsável por celebrar o Jubileu dos Governantes, evento que inclui uma peregrinação de autoridades políticas a Roma neste ano. O grupo brasileiro, que deve ser composto por dez deputados, busca o apoio de cardeais brasileiros para conseguir uma audiência com o Papa.

Lançada originalmente em 2015 na Câmara, a bancada católica vem ampliando sua atuação e ganhou, no ano passado, uma frente parlamentar "gêmea" no Senado, organizada pelo senador Marcos Pontes (PL-SP). O grupo da Câmara é liderado hoje pelo deputado Luiz Gastão (PSD-CE), que integrará a comitiva para o Vaticano.

Segundo os parlamentares, a audiência com o Papa vinha sendo articulada com o cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, um dos sete brasileiros que participaram do conclave que escolheu Leão XIV como sucessor de Francisco. Procurado pelo GLOBO, Dom Paulo Cezar negou, porém, que viajará a Roma com os deputados.

A bancada católica articulou ainda junto ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que o grupo viaje em missão oficial. Entre os nomes que devem participara da caravana, além de Gastão, estão a deputada Simone Marquetto (MDB-SP) e os deputados Diego Garcia (Republicanos-PR) e Márcio Honaiser (PDT-MA), que também integram a bancada.

Segundo Marquetto, um dos objetivos da audiência é apresentar ao Papa Leão XIV a "Lei do Rosário", de autoria da deputada e sancionada em dezembro de 2023 pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que estava no exercício da Presidência. A legislação estabeleceu o dia 7 de outubro como "Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria".

-- Estive com o Papa Francisco em missão oficial em 2023, quando apresentei esse assunto, e posteriormente a lei recebeu a benção apostólica da Igreja. O Papa Leão XIII ficou conhecido, no século XIX, pelo incentivo a rezar o rosário, então a nossa expectativa é que Leão XIV também ajude a estimular essa prática -- disse Marquetto.

Recentemente, a bancada católica também chamou atenção na Câmara por organizar uma sessão solene, no último dia 22, para celebrar o aniversário de 525 anos da primeira missa realizada no Brasil. A sessão contou com a cruz original usada na cerimônia, trazida desde o Museu da Sé de Braga, em Portugal, onde está armazenada.

