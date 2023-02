A- A+

MAGNO MARTINS Bancada de Pernambuco se mobiliza para manter no Estado projeto da Escola de Sargentos O Rio Grande do Sul está de olho na Escola de Sargentos e Armas, do Exército Brasileiro, cujo protocolo já foi assinado para ser sediada em Pernambuco

O Rio Grande do Sul está de olho na Escola de Sargentos e Armas, do Exército Brasileiro, cujo protocolo já foi assinado para ser sediada em Pernambuco, em abril do ano passado, pelo ex-governador Paulo Câmara (sem partido) e o comandante Militar do Nordeste. Temendo a perda, o coordenador da bancada federal de Pernambuco, Augusto Coutinho (Republicanos), saiu na frente e propôs à governadora Raquel Lyra (PSDB) um encontro com o ministro da Defesa, José Múcio, com a participação dos 25 deputados que integram a bancada, logo após o Carnaval.

“Não é uma ameaça aberta. Existe apenas um município do Rio Grande do Sul querendo tirar o projeto de Pernambuco”, disse Coutinho. Segundo ele, o Estado sofreria uma grande perda se isso viesse a ocorrer, porque a escola representa um investimento, de largada, da ordem de R$ 1,8 bilhões. Pelo projeto original seria instalada entre os municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba e Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Quando estiver concluída, a escola irá centralizar a formação de sargentos de carreira de todos os estados do País.

Coutinho já recebeu a confirmação do ministro da Defesa para o encontro, que seria de imediato, segundo ele, mas ficou adiado para março a pedido da governadora. “Essa escola vai atrair candidatos a sargento de todo o País. De início, gera milhares de empregos num momento que o Estado atravessa muitas dificuldades”, disse o coordenador da bancada. Para que a escola ande, entretanto, Raquel precisa cumprir o protocolo assinado pelo ex-governador Paulo Câmara.

Câmara se comprometeu a investir mais de R$ 320 milhões em obras de mobilidade, transporte público e infraestrutura hídrica e viária no entorno da área onde será instalada a instituição. A escola ficará em terreno de 150 hectares do projeto da Cidade da Copa, na RMR. Lá atrás, quando anunciou a boa nova para Pernambuco, num encontro no Recife, o ex-presidente Bolsonaro revelou que houve disputa entre Estados.

“A escolha desse local, longe de uma escolha política, outros dois estados que disputaram foi Rio Grande do Sul e Paraná, do meu amigo Ratinho Jr. A escolha apresentada pelo comandante do Exército foi técnica. Voltando aos berços do Exército brasileiro, que data de 1648, aqui, a formação dos nossos futuros sargentos do Exército, bem como o curso de aperfeiçoamento dos mesmos. Ganha o Nordeste, ganha o Exército e, mais do que tudo, ganha o Brasil com essa escola que nasce com tudo para ser uma das melhores do mundo”, disse.

A construção ocupará uma área de 75 mil metros quadrados. A previsão é de que ocorram 2,4 mil formaturas de sargentos de carreira por ano. A Escola de Sargentos das Armas (ESA) é o Estabelecimento de Ensino de Nível Superior Tecnólogo do Exército Brasileiro, responsável pela formação e graduação de Sargentos Combatentes de Carreira das Armas (CFGS). Aqueles que desejam tornar-se sargentos da ESA podem participar dos seletivos que acontecem todos os anos.

