Uma reviravolta na tarde desse domingo (29) alterou a configuração para a disputa à presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A bancada do PP, que tinha como candidato Antonio Moraes, do mesmo partido, anunciou apoio à candidatura de Álvaro Porto (PSDB). Com essa decisão, Porto passa a ser, até agora, o único candidato à Presidência.

A decisão do PP foi tomada conjuntamente entre os parlamentares reeleitos Adalto Santos, Antônio Moraes, Claudiano Martins Filho, Henrique Queiroz Filho e Pastor Cleiton Collins; e os eleitos Jeferson Timóteo, Kaio Maniçoba e Pastor Júnior Tércio.

A eleição, marcada para a próxima quarta-feira (1), depois da posse dos deputados, definirá os cargos da Mesa Diretora, que vai comandar todas as atividades administrativas e parlamentares da Casa Joaquim Nabuco para o primeiro biênio da 20ª Legislatura. A eleição será realizada de forma presencial e secreta no plenário.

O PP, legenda que ocupará oito cadeiras na Alepe, a segunda maior representatividade da próxima legislatura, reforça a lista de adesões, que conta com o bloco formado por PV, PT e PSOL e PCdoB e as bancadas do PL, PSDB, Patriota, Republicanos, Solidariedade, União Brasil e PSB. A expectativa do partido ao anunciar o apoio é que a Alepe seja pacificada com todos os partidos que compõem a nova legislatura anunciando apoio à candidatura de Álvaro Porto.

O candidato, por sua vez, poderá quebrar a tradição da casa de só eleger à Presidência parlamentares de bancadas com um número pelo menos razoável de deputados. O PSDB terá uma bancada pequena na Alepe com apenas três deputados.

Para a Primeira Secretaria, o nome do deputado Gustavo Gouveia (Solidariedade) também tem arregimentado apoios relevantes, como os do PSB, maior bancada da casa com 13 deputados; União Brasil, Republicanos, PL, PT, PV e PSOL. O anúncio de apoio do PP, ontem, se estende a à candidatura de Gouveia. Joel da Harpa (PL) também entrou no páreo, por indicação da legenda dele, mas ainda não se sabe para qual cargo.

Embora tenha se mostrado um dos maiores entusiastas da candidatura de Raquel Lyra a governadora desde a pré-campanha, inclusive a acompanhando em muitas das agendas, Álvaro Porto não conseguiu o apoio oficial da governadora Raquel Lyra. O que não quer dizer que, nos bastidores, ela não tenha trabalhado bastante para assegurar os votos do seu correligionário. Antonio Moraes, no entanto, também tem uma relação próxima com ela, inclusive foi o presidente do PSDB na segunda gestão de Raquel à frente da Prefeitura de Caruaru. Para não causar desgastes públicos, a governadora optou pela neutralidade.

Para o cientista político Alex Ribeiro, há três motivos para essa posição da governadora: não se indispor com a Casa depois de ter sua reforma administrativa aprovada; uma possível derrota, caso indicasse um candidato que não saísse vitorioso e, por último, o principal indicado à presidência, Álvaro Porto, ser do seu partido. “A unanimidade da Alepe em torno dos nomes da Mesa Diretora cria uma expectativa de um Legislativo forte. Então, o Executivo prefere não se indispor”, acrescentou.

A mesa diretora é composta por sete integrantes titulares, que incluem o presidente, dois vice-presidentes e o primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Cada um desses postos tem diferentes atribuições, definidas no Regimento Interno. A Primeira Secretaria, por exemplo, cuida da área administrativa da Alepe, sendo responsável pelo ordenamento de despesas e pela autorização de licitações, em conjunto com o presidente. Há, ainda, sete deputados suplentes.

