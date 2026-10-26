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Eleições 2026 Bancada do PT responde Zucco e diz que questionamento sobre reeleição de Lula é 'inaceitável' O governador eleito Luciano Zucco (PL) questionou o resultado do segundo turno das eleições presidenciais

O líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado estadual Miguel Rossetto, classificou como "inaceitável e altamente preocupante" a declaração do governador eleito Luciano Zucco (PL), que questionou o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Em nota divulgada nesta segunda-feira (26) Rossetto afirmou que Zucco deve decidir se está "ao lado da democracia ou se seguirá aliado ao golpismo bolsonarista".

"A declaração de hoje do governador eleito Luciano Zucco, que não reconhece a vitória do presidente Lula, e coloca em dúvida o resultado das eleições, é inaceitável e altamente preocupante", afirmou o petista, em manifestação divulgada em nome da bancada

A declaração é uma resposta à nota publicada por Zucco na manhã desta segunda-feira, na qual o governador eleito afirmou que a eleição presidencial teve "interferências abusivas, dados contraditórios e questionamentos que precisam ser devidamente esclarecidos". O político do PL não apresentou provas de irregularidades na manifestação.

Rossetto também rebateu os questionamentos sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a prorrogação do horário de votação no domingo, 25. O deputado lembrou que a medida atendeu a pedidos apresentados tanto pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto pela de Flávio Bolsonaro (PL).

"É patético e desonesto questionar o resultado por conta do atendimento de sua própria solicitação", afirmou. O parlamentar também destacou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, reconheceu o resultado do pleito.

Na nota, Rossetto ainda defendeu a apuração de denúncias relacionadas à atuação da Meta na distribuição de conteúdos políticos e à redução da circulação de ônibus em cidades como Salvador e São Paulo no dia da votação. Segundo o deputado, esses episódios também precisam ser investigados.

"O Rio Grande do Sul é maior que qualquer governo. O povo gaúcho pode contar com o PT e com o presidente Lula", concluiu Rossetto

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