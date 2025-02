A- A+

Bancada do Republicanos rejeita federação com União e PP e aliança fica mais distante

A bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de federação com o PP e União Brasil, colocada em discussão durante reunião com o presidente da Casa, Hugo Motta (PB), e o presidente da legenda, Marcos Pereira (SP). Entre os 40 deputados presentes, 39 votaram contra, de acordo com os parlamentares.

Um dos principais motivos para a rejeição são disputas entre caciques locais.

Em Pernambuco, por exemplo, são lideranças fortes: Augusto Coutinho (Republicanos), Mauro Mendonça Filho (União) e Eduardo da Fonte (PP). Os três entrariam em pé de guerra para ver quem teria domínio sobre a coligação em eleições.

Entre os líderes do PP e do União, no entanto, a esperança de convencer os deputados do Republicanos segue viva.

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o secretário-geral da sigla, ACM Neto, são entusiastas da federação que se tornaria a maior força do Congresso, com 153 deputados e 17 senadores.

Mas ambos os partidos também tem resistências de integrantes locais. Líderes estaduais do União Brasil avaliam não ser possível acomodar os diferentes interesses das legendas em cada unidade da federação.

O argumento é de que são três partidos grandes, de tamanho semelhante, e seria difícil escolher quem comandaria a federação em estados importantes, como Rio e São Paulo.

