Bancada do Solidariedade confirma adesão ao Governo Raquel. Entenda os bastidores

A bancada do Solidariedade na Assembleia Legislativa de Pernambuco está embarcando na base de apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB). No Estado, o partido é liderado pela ex-deputada e adversária direta de Raquel nas últimas eleições, Marília Arraes.

Dos quatro parlamentares do Solidariedade na Alepe, apenas Lula Cabral deve seguir independente. Fabrizio Ferraz, Gustavo Gouveia e o líder do partido na Casa, Luciano Duque, vão votar alinhados para atender aos interesses do Governo.

Em entrevista à Rádio Folha, na quarta-feira (2), Luciano Duque revelou: “É um sentimento que existe da maioria. Evidentemente que essa discussão ainda carece de um aprofundamento. Aquilo que for importante para Pernambuco, nós vamos estar sempre apoiando”, declarou Duque na ocasião.

De acordo com o deputado Fabrizio Ferraz, contudo, muito antes da declaração do líder do partido na Alepe, ele já havia fechado compromisso com Raquel Lyra. “Eu e Gustavo Gouveia já tínhamos nos encontrado com a governadora para comunicar que iríamos votar alinhados com o Governo”, revelou o deputado em entrevista à Folha, informando que o encontro foi bem antes do início do recesso parlamentar, ainda em junho.

Segundo Fabrizio, não houve, até então, nenhuma conversa sobre o que o Solidariedade ganha no papel de situação. Até porque, pela posição firme de Marília Arraes, de clara oposição ao Governo Raquel, a legenda seria contrária ao Governo.

Marília, por sinal, sequer foi comunicada previamente sobre a decisão da maioria dos deputados do Solidariedade sobre o posicionamento atual. Sobre isso, Fabrício é enfático em afirmar que é independente.

“Nós somos independentes. A questão do partido foi uma forma de ajudar na candidatura dela [Marília], na eleição. Passada a eleição, estamos livres para tomar outro rumo. E a gente não tem motivo nenhum para fazer oposição ao Governo Raquel Lyra. Pelo contrário, temos motivos para estar ao lado dela, já que fizemos oposição ao PSB durante a campanha”, explica Fabrizio.

De acordo com ele, na próxima semana, ele e os demais membros do partido vão se encontrar com Marília para comunicar a decisão oficialmente. A depender do direcionamento, Fabrizio não descarta uma mudança de sigla. “Essa conversa teremos com Marília Arraes, que é a presidente do partido”, antecipa.

Sobre possíveis cargos que possam surgir com esse alinhamento ao Governo, Fabrício afirma que, até o momento, apesar de ser natural na política, o que foi definido com a governadora foi apenas o compromisso de votar a favor do que for de interesse do povo pernambucano. “Até agora não conversamos sobre cargo, mas acredito que vamos ter espaço, que é natural da política”, conclui.