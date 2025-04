A- A+

Ministério das Comunicações Bancada do União Brasil indicará nome de Pedro Lucas Fernandes para Comunicações, diz Elmar Nome do partido deve substituir Juscelino Filho, que pediu demissão após ser denunciado pela PGR

O atual líder do União Brasil, Pedro Lucas Fernandes (MA), será o indicado da bancada do partido na Câmara para assumir o Ministério das Comunicações, segundo o deputado Elmar Nascimento (União-BA).

O cargo ficou vago após a saída de Juscelino Filho, que pediu demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

— O indicado será o Pedro Lucas — afirmou Elmar Nascimento após deixar o Ministério das Comunicações no começo da noite desta terça. Ele participou de reunião com Juscelino.

A vaga ocupada por Juscelino era uma indicação da bancada do União Brasil na Câmara.

Desde o início das investigações contra o ministro, o Planalto fazia questão que, se houvesse substituição, a bancada indicasse outro nome para substituir Juscelino.

Auxiliares de Lula no Palácio do Planalto ainda não confirmam que Pedro Lucas será o substituto de Juscelino. De acordo com ministros palacianos, o nome de Pedro Lucas ainda não foi apresentado para decisão de Lula, que está em viagem para Honduras para participar da cúpula da Celac.

Quem é Pedro Lucas Fernandes

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA) está em seu segundo mandato na Câmara e é de uma família de políticos maranhenses.

Ele foi presidente da Agência Executiva Metropolitana, secretaria responsável por obras da Região Metropolitana de São Luís, durante o governo de Flávio Dino.

Formado em administração de empresas, o político foi reeleito em 2022 como o segundo mais votado do Maranhão, com 159.786 mil votos.

O pai do deputado é Pedro Fernandes Ribeiro (União Brasil), atual prefeito de Arame, município do interior do Maranhão que tem população de 25 mil habitantes. Fernandes Ribeiro, o pai, foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos (de 1999 a 2019).

O ex-deputado filiou-se ao União Brasil em 2022, vindo do PTB. Seu irmão, Manoel Ribeiro, já foi prefeito de São Luís (1983 a 1984) e deputado estadual.

Pedro Lucas Fernandes tem 45 anos e iniciou sua carreira política em 2012, ao ser eleito vereador de São Luís pelo PTB.

Foi reeleito em 2016, também pelo PTB.

Em 2017, foi presidente da Agência Executiva Metropolitana.

