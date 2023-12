A- A+

STF Bancada evangélica critica imagens de Flávio Dino com Bíblia Sagrada: "Comunista enganador" Indicado por Lula ao STF, o ministro da Justiça fez registros ao lado do Arcebispo de Brasília; políticos religiosos não gostaram do aceno

Uma publicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, incomodou a bancada evangélica do Congresso Nacional, que atualmente trabalha contra a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na última sexta-feira, o aliado do presidente Lula (PT) esteve com o Arcebispo de Brasília, Cardeal Dom Paulo Cezar Costa, e fez registros ao lado do religioso, nos quais segurava a Bíblia Sagrada. As imagens não agradaram seus opositores da ala evangélica.

Junto as fotos e vídeo, Dino disse que a Bíblia é o livro "mais sensacional" que já leu em sua vida. "Um Livro de fé e de sabedoria, que cito em discursos, palestras etc. Fiquei muito feliz com o presente e os conselhos do Cardeal Dom Paulo Cezar Costa", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

No entanto, o aceno não foi bem recebido. Ao Globo, o presidente da bancada evangélica no Senado Federal, Carlos Viana (PL-MG), ironizou a iniciativa.

— Além de carregar a Bíblia, Flávio Dino deveria ler a Bíblia. Assim, deixaria de ser comunista — disse o senador.

No Senado, Viana tem feito campanha contra Dino. Além dos integrantes da bancada evangélica, a iniciativa consiste em convencer outros senadores de direita a barrarem a indicação. Para ser aprovado, o ministro necessita de maioria simples no plenário, ou seja, 41 votos entre os 81 senadores. A expectativa é de que o ex-governador do Maranhão passe com um placar apertado

Seu maior ponto de resistência é com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com lideranças religiosas, que o enquadram como "comunista" e "radical". Da Assembleia de Deus, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) foi um dos que criticou as postagens recentes.

— Dino é um embusteiro, comunista, enganador, mas eu não me engano jamais! Jamais convencerá os evangélicos. É debochado e vai colher os deboches dele agora — afirmou o parlamentar que, no passado, já foi presidente da bancada evangélica do Congresso Nacional.

As críticas também emergiram nas redes sociais. "Fiquem atentos e analisem. Lobo em pele de cordeiro", escreveu o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES).

Fora da bancada evangélica, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou neste sábado o ministro em evento do PL Mulher no Rio Grande do Norte.

— Ontem (Dino) me posta uma foto com uma palavra de Deus, uma foto com a bíblia. Se ele é comunista, ele é contra os valores e princípios cristãos, porque o comunismo é o que mais perseguiu os cristãos — afirmou.

Zanin teve apoio

Esta dificuldade enfrentada por Dino não ocorreu em junho deste ano, quando Lula indicou o ministro Cristiano Zanin. Na ocasião, a bancada teve uma série de reuniões com o então advogado, e seus líderes deram aval ao seu nome. Apesar da relação pessoal com Lula, Zanin foi descrito como um homem conservador e católico, digno da confiança entre os evangélicos.

O cenário com Dino, contudo, não é o mesmo. Apesar do ministro já ter se posicionado contra a descriminalização das drogas e do aborto, bandeiras caras aos religiosos, a bancada evangélica o acusa de ser "comunista", por ter sido filiado ao PCdoB.

Indicado à Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet não enfrentará a mesma resistência. De acordo com os parlamentares, o procurador eleitoral tem uma postura "moderada" e, por isso, terá seu nome aprovado.

