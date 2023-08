A- A+

APROXIMAÇÃO Bancada federal de Pernambuco se reúne hoje com a governadora Raquel Lyra Todos os deputados confirmaram presença. Entre eles, Augusto Coutinho (Republicanos). Na pauta, prioridades do Governo Estadual em relação ao segundo semestre deste ano.

Em tempos de uma aproximação mais efetiva com a bancada federal, a governadora Raquel Lyra (PSDB) resolveu convocar, ontem, os 25 deputados e três senadores, para uma reunião, hoje, a partir de meio-dia, num hotel na Asa Norte, para tratar das prioridades da sua gestão em relação ao segundo semestre deste ano.

Pelo menos, esta é a pauta que chegou ao conhecimento da bancada, segundo os coordenadores Augusto Coutinho (Republicanos), com quem ela não se bica, e Carlos Veras (PT), para quem ligou pelo celular, embora Coutinho tenha posto de antiguidade na coordenação, com quem sustentou a quatro mãos, por muito tempo, com o ex-deputado Wolney Queiroz.

A governadora vem, na realidade, pedir mais empenho da bancada para levar recursos federais aos cofres do Estado, muito mais do que já tem destinado o presidente Lula, que tem tratado a tucana com tanta distinção que mais parece ter estado em seu palanque nas eleições passadas, quando não assumiu nenhum dos candidatos – nem Lula nem Bolsonaro.

Segundo Veras, todos os deputados confirmaram presença, inclusive a bancada do PSB, liderada por Felipe Carreras, que anda ressabiado com a governadora pelo tratamento dado ao Festival de Inverno de Garanhuns, no qual o Estado promoveu, no mês passado, alijando a Prefeitura e o próprio prefeito Sivaldo Albino, que já anunciou que o FIG em 2024 será organizado pelo Governo Municipal e não pelo Estado.

Outro assunto que deve ser levantado no encontro será a Escola de Sargentos, anunciada para Pernambuco pelo ministro da Defesa, José Múcio, mas até o momento sem o menor entusiasmo por parte da governadora. Ao invés de tocar o projeto, a tucana criou um grupo de trabalho para avaliar a viabilidade.

Trata-se de um investimento da ordem de R$ 4 bilhões, em Aldeia, na Região Metropolitana do Recife. Se a governadora continuar apresentando má vontade, o Estado pode correr o risco de perder o investimento para o Paraná ou Santa Catarina, que estão de olho há muito.

A temática Escola de Sargentos será levantada pelo deputado Augusto Coutinho, um dos seus maiores defensores, tendo já feito várias reuniões com o ministro José Múcio. Há três meses, aliás, Múcio reuniu toda a bancada e os senadores para que os comandantes do Exército detalhassem o projeto.

