BRASIL Banco Master: PF investiga aportes bilionários de fundos de estados e municípios Operação no Amapá se soma a ações no Rio e a apurações em outros estados e municípios

A operação realizada nesta sexta-feira no Amapá mostra que a Polícia Federal tem avançado em diferentes frentes de investigação envolvendo o Banco Master e a aplicação de recursos de fundos previdenciários estaduais e municipais na instituição financeira, liquidada pelo Banco Central em novembro.

Além da apuração sobre investimentos feitos pela Amapá Previdência (Amprev), a PF já realizou operações no Rio de Janeiro contra o Rioprevidência e acompanha aplicações semelhantes feitas por entidades públicas em outros estados e municípios.

Nesta sexta-feira, a Polícia Federal realizou uma operação para apurar suspeitas de irregularidades na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá (RPPS/AP). A investigação tem como foco a aprovação e a execução de investimentos realizados pela Amprev em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master.

A ação, batizada de Operação Zona Cinzenta, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão autorizados pela 4ª Vara da Justiça Federal. Entre os alvos estão o diretor da Amprev, Jolcildo Lemos, e integrantes do comitê de investimentos da autarquia.

Segundo apuração do O Globo, eles foram responsáveis pelos votos favoráveis à aplicação em Letras Financeiras do Banco Master em três reuniões realizadas em julho de 2024. A Amprev levou o fundo de pensão do estado a alocar R$ 400 milhões em papéis do banco.





O investimento feito pela Amapá Previdência é o segundo maior entre 18 entidades estaduais e municipais de previdência social que aplicaram recursos no Banco Master. Fica atrás apenas do aporte realizado pelo Rioprevidência, fundo previdenciário do Estado do Rio de Janeiro, que aplicou cerca de R$ 970 milhões na instituição. Ao todo, esses fundos direcionaram R$ 1,876 bilhão para Letras Financeiras do banco entre outubro de 2023 e dezembro de 2024.

No Rio, a Polícia Federal fez, em 23 de janeiro, a Operação Barco de Papel, que mira diretores do Rioprevidência no âmbito das investigações sobre o Banco Master. A apuração envolve nove operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram na aplicação de cerca de R$ 970 milhões em Letras Financeiras da instituição. Os recursos aplicados fazem parte do montante destinado ao pagamento de aposentadorias de servidores que ingressaram no serviço público na última década.

As investigações sobre o Banco Master também se estendem a outros estados e municípios. Ministérios Públicos de ao menos seis estados (Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo) abriram inquéritos para apurar aportes feitos por entidades públicas previdenciárias na instituição financeira. No total, 18 entidades de regimes próprios de previdência, sendo três estaduais e 15 municipais, aplicaram recursos em Letras Financeiras do banco, títulos que não contam com garantia.

