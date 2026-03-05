Banda do MBL lidera concurso para tocar no Lollapalooza 2026

A- A+

Composta por dois integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), a banda Limão Rosa liderou a primeira fase do concurso da rádio de rock 89FM, de São Paulo, que selecionará uma atração para tocar no festival Lollapalooza. Fazem parte do grupo musical Renan Santos (Missão), que é pré-candidato à Presidência da República, e o ex-deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei.

A banda Limão Rosa recebeu 8.772 votos no concurso, enquanto o segundo colocado, o grupo Calli, recebeu pouco mais de sete mil. A segunda fase do concurso é composta por um júri técnico, responsável por analisar os 50 classificados e selecionar o vencedor. O nome que participará do festival será anunciado na próxima segunda-feira.

Enquanto Santos ocupa o posto de vocalista e guitarrista, do Val — cujo mandato foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2022 — toca bateira. Um terceiro integrante, chamado Gustavo Moledo, fica responsável pelo baixo. A banda diz ter uma sonoridade “autêntica”, com influências musicais que “vão do Glam de Iggy Pop ao experimentalismo do Velvet Underground”.





O Lollapalooza Brasil acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up traz como headliners Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler The Creator, Lorde e Lewis Capaldi.

