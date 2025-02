A- A+

JUDICIÁRIO Barroso: 52% do custo do Judiciário é arrecadado pelo próprio Judiciário "Desde 2017 o Judiciário tem o mesmo orçamento", afirmou

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que "52% do custo do Judiciário é arrecadado pelo próprio Judiciário", durante o pronunciamento de abertura do Ano Judiciário de 2025 nesta segunda-feira, 3. "Nós somos contra qualquer tipo de abuso mas é preciso não supervalorizar críticas injustas", declarou.

Barroso ressaltou que o STF é a instituição de maior capilaridade no Estado brasileiro. E mencionou que a Corte custa R$132,8 bilhões, sendo 1,2% do Produto Interno Bruto, mas que o custo também inclui o Ministério Público e a Defensoria Pública, e o porcentual vem decrescendo ao longo dos anos.

"Conseguimos baixar em menos de um ano 8,4 milhões de execuções fiscais. Desde 2017 o Judiciário tem o mesmo orçamento", afirmou "50% dos processos tramitam em gratuidade."

O ministro também disse que a Corte ajudou a preservar a institucionalidade no Brasil. "Num momento da história em que se verifica a erosão democrática em muitos países, impulsionada pelo autoritarismo, pela arrogância e pela supressão de direitos", apontou.

