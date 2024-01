A- A+

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira que é preciso manter a "viva a memória" dos atos golpistas do 8 de janeiro. Barroso participou da abertura de uma exposição no STF dedicada à memória da reação aos atos.

- Nós jamais esqueceremos. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio - declarou Barroso.

Ainda na tarde desta segunda, Barroso irá ao Congresso participar de outro evento alusivo ao primeiro aniversário do 8 de janeiro. Também irão participar da cerimônia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), governadores e outras autoridades.

A exposição do STF, batizada de "Após 8 de janeiro: Reconstrução, memória e democracia", ficará aberta ao público na terça-feira, entre 13h e 19h. Como o Globo mostrou, o STF teve o maior dano entre as sedes dos três Poderes com a destruição causada pelos atos golpistas. O tribunal estimou prejuízo de R$ 8,6 milhões entre 951 itens furtados, quebrados ou completamente destruídos. Também foram gastos R$ 3,4 milhões com a reconstrução do plenário, totalizando perda de R$ 12 milhões.

