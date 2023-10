Barroso afirma que nos 35 anos de Constituição país ganhou 'estabilidade institucional'

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que nos 35 anos desde a promulgação da Constituição de 1988, completados nesta quinta-feira, o Brasil teve "avanços relevantes", como a estabilidade institucional e monetária e inclusão social. O magistrado ressaltou que ainda é preciso avançar em questões como o combate às desigualdades.

"Sob a Constituição de 1988, conquistamos avanços relevantes, que incluem a estabilidade institucional, a estabilidade monetária e um certo grau de inclusão social, embora ainda tenhamos muito que avançar para enfrentar a pobreza extrema e as desigualdades injustas", disse ao GLOBO o presidente do STF, em nota.

Ao analisar o impacto da Constituição nas últimas décadas, Barroso destacou a universalização da educação fundamental, o aumento da discussão ambiental e o aumento de direitos para mulheres, negros, gays, indígenas e pessoas com deficiência.

"Tivemos avanços com a universalização da educação fundamental, apesar dos problemas de qualidade e da evasão no ensino médio. Também temos o que celebrar quanto aos direitos fundamentais de mulheres, negros, gays, indígenas e pessoas com deficiência, que viram a superação de alguns preconceitos e discriminações. A questão ambiental entrou, finalmente, no radar do país", pontuou o ministro.