STF Barroso anuncia gravata e lenço do STF para retribuir presentes recebidos pela Corte Peças trazem símbolo do tribunal e foram utilizadas por ministros durante sessão

O presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF), Luís Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira que a Corte passará a produzir gravatas e lenços para serem entregues como presentes a autoridades. As peças trazem o símbolo do tribunal.

O anúncio foi feito no início da sessão desta quinta por Barroso, que, brincando, disse que estava sendo lançado o "departamento STF fashion".

De acordo com o presidente, a ideia é retribuir a presentes entregues por quem visita o STF, ou em visitas dos ministros a outras instituições.

— Nós lançamos uma gravata, do Supremo Tribunal Federal, que todos estamos utilizando, e para as mulheres, um lenço belíssimo, como o que está com a ministra Cármen Lúcia. E a razão real para isso é que nós recebemos muitas visitas, ou visitamos lugar em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos, gentil, de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata que tem o símbolo do Supremo Tribunal Federal e que, se permitirem a imodéstia, ficou muito bonitinho.

Os ministros e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, utilizaram a mesma gravata na sessão, de cor azul. Já Cármen Lúcia, única mulher a integrar o tribunal atualmente, está com o lenço, também com tons de azul.

