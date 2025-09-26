A- A+

STF Barroso canta samba-enredo em festa de despedida da presidência do STF Jantar em Brasília foi organizado por entidades de magistrados

O ministro Luís Roberto Barroso, que se despede da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima segunda-feira, participou de um jantar em sua homenagem nesta quinta-feira em Brasília e subiu no palco para discursar e cantar clássicos do samba, como "É Hoje", samba-enredo da União da Ilha.

A festa foi organizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e o Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça (Consepre).



O evento foi pequeno e teve a participação apenas de integrantes do gabinete de Barroso no STF e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na véspera, o ministro havia reunido os colegas do Supremo para um jantar em sua residência.

Barroso deixa a presidência do STF após dois anos no cargo. Quem assume o comando do Judiciário é o ministro Edson Fachin.

