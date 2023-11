Barroso confirma participação na conferência do clima da ONU

A- A+

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, vai participar das reuniões da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), que será realizada no próximo mês em Dubai, nos Emirados Árabes.

De acordo com a assessoria do ministro, no dia 10 de dezembro, Barroso participará de painéis organizados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e pelo pavilhão do Brasil na conferência.

A comitiva brasileira no evento será liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A COP 28 será realizada entre 30 de novembro e 12 de dezembro.

Em 2025, a conferência será realizada em Belém do Pará.

Veja também

BRASIL PGR pede homologação de 12 acordos com investigados por atos golpistas