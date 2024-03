A- A+

BRASIL Barroso defende a descriminalização do aborto: 'Prender a mulher não serve para nada' Presidente do STF deu declaração durante aula magna na PUC-RIO

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, defendeu nesta sexta-feira a descriminalização do aborto. Segundo o ministro, os direitos à liberdade sexual e reprodutiva das mulheres precisa ser conquistado no país.

— É preciso explicar para a sociedade que o aborto não é uma coisa boa, ele deve ser evitado. Portanto, o estado deve dar educação sexual, contraceptivos e amparar a mulher que queira ter filho. E explicar para as pessoas que ser contra o aborto, não querer que ele aconteça não significa querer que se prenda as mulheres que passam por um aborto, que é isso que a criminalização faz (..) trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente que a criminalização, prender a mulher não serve para nada — afirmou o magistrado.

A declaração foi dada durante uma aula magna na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).

Veja também

Blog da Folha Zé Queiroz oficializa sua pré-candidatura à Prefeitura de Caruaru e recebe apoio de João Campos