Justiça Barroso diz que há "outros espaços relevantes" fora do STF, mas que ainda avalia saída Após deixar presidência do STF, ministro afirmou que avalia "todas as possibilidades" sobre antecipar ou não aposentadoria

O ministro Luís Roberto Barroso afirmou nesta terça-feira que existem "outros espaços relevantes na vida brasileira" além do Supremo Tribunal Federal (STF) e que ainda avalia se fica na Corte ou se antecipa sua aposentadoria.

Na segunda-feira, Barroso deixou a presidência do STF. Ele tem direito a ficar na Corte até 2033, quando completa 75 anos, mas já disse que avalia adiantar sua saída.

— Estou há 12 anos e mais de três meses e posso ficar ainda mais oito anos. É muito difícil deixar o Supremo, que é, para quem gosta do Brasil, tem compromissos com o Brasil, como eu tenho, é um espaço relevante. Mas há outros espaços relevantes na vida brasileira, de modo que eu estou considerando todas as possibilidades, inclusive a de ficar — afirmou Barroso, após participar de um evento do Lide.

No domingo, em entrevista à GloboNews, o ministro do STF anunciou que fará um "retiro espiritual" em outubro para tomar sua decisão.

— Vou fazer um retiro espiritual em outubro. Uma semana. E vou decidir. Eu gosto do STF. Tenho uma relação boa com meus colegas. Às vezes tenho a sensação de ter cumprido um ciclo.

Na segunda-feira, Edson Fachin tomou posse como presidente do STF, para um mandato de dois anos. Barroso afirmou que seu sucessor conduzirá a Corte "da melhor forma possível".

— É uma pessoa de grande integridade, de grande qualidade intelectual, de muitas virtudes. Tenho certeza que vai conduzir o Supremo da melhor forma possível. Nós temos estilos diferentes, mas compartilhamos os mesmos valores.

