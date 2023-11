Barroso diz que Judiciário é ''aliado'' pela igualdade racial e defende mais negros na magistratura

A- A+

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta segunda-feira (20), data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra, que o Brasil tem uma “dívida histórica a ser reparada” com a população negra.

Em discurso na cerimônia para entrega do Troféu Raça Negra, em São Paulo, Barroso defendeu maior inclusão racial no Poder Judiciário. De acordo com levantamento do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), pretos e pardos não chegam a 15% dos juízes, embora sejam maioria na população.

— O Poder Judiciário tem sido um bom aliado da causa, com decisões que validaram acoes afirmativas. Acho que nós temos andado na direção certa. Estamos estruturando um grande projeto de financiamento de bolsas de estudos para que candidatos negros se qualifiquem e tenham melhores chances nos concursos para a magistratura. Vamos mudar as estatísticas do Poder Judiciário no Brasil para dar diversidade à Justiça — disse Barroso.

O Troféu Raça Negra é oferecido pela Universidade Zumbi dos Palmares em parceria com a ONG Afrobras. A edição 2023 da premiação, realizada na Sala São Paulo, tem a jornalista e apresentadora Glória Maria como homenageada.

