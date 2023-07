Barroso é hostilizado em evento da UNE e reage: "Nós derrotamos o bolsonarismo"

A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso falou em derrota do bolsonarismo durante seu discurso no 59° Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), na quarta-feira (12). A declaração foi dada após ataques da plateia do evento, que exibiu uma faixa chamando o ministro de 'inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016'.

"Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas" falou o magistrado.

O discurso de Barroso defendeu também o livre direito à manifestação e criticou a ditadura. Ele estava acompanhado no palco do ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino.

"Só ditadura fecha Congresso, só ditadura cassa mandatos, só ditadura cria censura, só ditadura tem presos políticos. (...) Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem" disse.

Após as falas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram às declarações. Pelas redes sociais, eles afirmaram que vão entrar com um pedido de impeachment contra o ministro do STF.

"A oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de “exercer atividade político-partidária”, previsto no art. 39, da lei 1079/50", publicou o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara.

