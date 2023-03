Barroso é internado em Brasília em decorrência de complicações de cirurgia abdominal

A- A+

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, em decorrência de complicações em uma hérnia abdominal.

De acordo com a assessoria do STF, Barroso foi internado no fim de fevereiro para fechar uma hérnia incisional, que havia sido causado por uma cirurgia. O ministro chegou a participar virtualmente da sessão da Corte do dia 1º de março. Entretanto, depois houve uma obstrução intestinal e ele precisou passar por duas novas cirurgias.

A recuperação está "dentro do esperado", segundo o STF, e Barroso está na UTI para "facilitar a observação médica", mas deve deixar o local "em breve".

Seu estado de saúde é estável, com previsão de alta para os próximos dias.

Veja também

brasília TSE quer ouvir Anderson Torres sobre minuta golpista e live de Bolsonaro